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Известный ведущий получил ранение на фронте

15 января 2025 11:35
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Максим Нелипа был ранен на фронте — детали
Ведущий Максим Нелипа. Фото: скриншот YouTube
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Украинский актер и ведущий Максим Нелипа, который в начале войны стал на защиту Украины, получил ранение. Шоумен сейчас находится в больнице.

Об этом сообщил брат защитника Андрей Нелипа в Facebook.

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Брат шоумена сообщил, что военный сейчас находится в больнице и уже перенес три операции. Сейчас обстоятельства ранения звезды неизвестны.

Мужчина добавил, что несмотря на ранения, ведущий после восстановления планирует снова вернуться на войну. Он призвал всех неравнодушных помочь финансами на лечение.

"Брат Максим Нелипа загремел в больницу. В ту самую им. Мечникова, в Днепре. В отделении челюстно-лицевой хирургии. Уже 3 операции... Война продолжается и Максу тоже "досталось", но он держится и вскоре присоединится к своим собратьям", — говорится в сообщении.

Андрей Нелипа добавил, что до ранения его брат устраивал зажигательные фаершоу для российских оккупантов с помощью БпЛА и отправлял их "на концерт к Кобзону".

Максим Нелипа получил ранение на войне
Шоумен Максим Нелипа. Фото: facebook.com/avnelipa

Напомним, шоумен присоединился в ряды ВСУ в марте 2022 года шоумен обнародовал фото в военной форме и рассказал, что присоединился к ВСУ. Нелипа редко делится личным в соцсетях и использует их для закрытия сборов побратимов.

Ранее ветеран Александр Терен резко отреагировал на клевету относительно своего ранения на фронте. А также звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый показал свой путь реабилитации после тяжелого ранения.

больницы украинские звезды война в Украине ранение соцсети

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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