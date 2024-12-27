Віктор Розовий вперше розповів про поранення і показав шокуюче фото

Віктор Розовий. Фото: instagram.com/ligasmihu_official

Ведучий "Ліги Сміху" та захисник України Віктор Розовий вперше розповів, як отримав важке поранення на фронті. Актор показав, який вигляд мав після складної операції.

Світлиною знаменитість поділився в Instagram.

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Ветеран оприлюднив фото з лікарні, яке було зроблено після того, як він вийшов з коми. Тривалий час Розовий перебував під ретельним наглядом медперсоналу.

Актор пригадав, як у бою під Авдіївкою йому в голову влучили уламки від ворожої міни.

"Це фото було зроблено в перші дні, коли я вийшов з коми, після уламкового поранення голови. 120-а міна впала менше метра від мого окопу, уламок пробив сам окоп і мій шолом. У мене було уражено праву і частково ліву півкулі мозку", — розповів комік.

Віктор Розовий після поранення. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Наразі Розовий проходить реабілітацію та намагається повернутися до звичного життя. Попри серйозні проблеми зі здоров'ям, гуморист не втрачає оптимізму та сподівається на краще.

"Зараз у мене геміпарез і спастичність лівих кінцівок (ліваки, як завжди, підводять) та зорово-просторове порушення. Оскільки частково була уражена і ліва півкуля мозку, то є парез правої стопи. У мене луснули барабанні перетинки, і я погано чую на ліве вухо, права ж перетинка відновилась сама. По когнітиву ніби все плюс/мінус ок, окрім того, що мені трішки важкувато концентрувати увагу, бо легко відволікаюсь на якісь дрібниці.

Я не знаю, чи зможу повернутись до того фізичного стану, в якому я був в Орлівці під Авдіївкою 21.03.24. Але єдине, що я знаю точно — це те, що я кожного дня буду ставати кращим, аніж був учора", — написав Розовий.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Розовий обматюкав Олександра Усика після перемоги над Ф'юрі.

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