Віктор Розовий вперше розповів про поранення і показав шокуюче фото

Зірка "Ліги сміху" показав перше фото після важкого поранення
Ведучий "Ліги Сміху" та захисник України Віктор Розовий вперше розповів, як отримав важке поранення на фронті. Актор показав, який вигляд мав після складної операції.
Світлиною знаменитість поділився в Instagram.
Віктор Розовий розповів про своє поранення
Ветеран оприлюднив фото з лікарні, яке було зроблено після того, як він вийшов з коми. Тривалий час Розовий перебував під ретельним наглядом медперсоналу.
Актор пригадав, як у бою під Авдіївкою йому в голову влучили уламки від ворожої міни.
"Це фото було зроблено в перші дні, коли я вийшов з коми, після уламкового поранення голови. 120-а міна впала менше метра від мого окопу, уламок пробив сам окоп і мій шолом. У мене було уражено праву і частково ліву півкулі мозку", — розповів комік.
Наразі Розовий проходить реабілітацію та намагається повернутися до звичного життя. Попри серйозні проблеми зі здоров'ям, гуморист не втрачає оптимізму та сподівається на краще.
"Зараз у мене геміпарез і спастичність лівих кінцівок (ліваки, як завжди, підводять) та зорово-просторове порушення. Оскільки частково була уражена і ліва півкуля мозку, то є парез правої стопи. У мене луснули барабанні перетинки, і я погано чую на ліве вухо, права ж перетинка відновилась сама. По когнітиву ніби все плюс/мінус ок, окрім того, що мені трішки важкувато концентрувати увагу, бо легко відволікаюсь на якісь дрібниці.
Я не знаю, чи зможу повернутись до того фізичного стану, в якому я був в Орлівці під Авдіївкою 21.03.24. Але єдине, що я знаю точно — це те, що я кожного дня буду ставати кращим, аніж був учора", — написав Розовий.
Нагадаємо, нещодавно Віктор Розовий обматюкав Олександра Усика після перемоги над Ф'юрі.
Також ми писали, чоловік Наталки Денисенко, який служить у ЗСУ, переніс складну операцію.
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