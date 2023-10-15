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Известную певицу перепутали с Бритни Спирс и попросили дать автограф: фото

15 октября 2023 09:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Известную певицу перепутали с Бритни Спирс и попросили дать автограф: фото
Американская певица Бритни Спирс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

43-летняя американская певица Джессика Симпсон попала в курьезную ситуацию, портящую настроение многим знаменитостям. Впрочем, звездная блондинка вышла из ситуации с юмором.

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

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Рутиную прогулку Джессики в торговый центр разбавила подбежавшая к ней девушка и попросившая автограф. Впрочем, быстро выяснилось, что она не хотела подписи от Симпсон. Молодая американка перепутала ее с Бритни Спирс.

Материть девушку Джессика не стала — сделала селфи со своей 11-летней дочерью Максвелл Дрю и опубликовала его в соцсетях. Фотографию она дополнила иронической подписью.

"Лицо, когда кто-то на парковке в торговом центре просит у вас автограф, но ожидает, что вы его подпишете как Бритни Спирс", — написала Симпсон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jessica Simpson (@jessicasimpson)

Неудивительно, что фанат спутал двух поп-звезд. Они обе прославились на музыкальной сцене примерно одновременно: в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Также их объединяет еще несколько значительных общих черт, в частности яркие светлые волосы, темно-карие глаза, южные корни и детство, связанные с клубом Микки Мауса, откуда вышли такие звезды, как, в частности, Кристина Агилера и Джастин Тимберлейк.

Многие клипы, которые выпускала Джессика, были также похожи по стилистике на Бритни.

Напомним, ранее Джессика Симпсон ответила на слухи, что похудела на 45 килограммов благодаря препаратам. Также мы рассказывали, как живет поп-принцесса нулевых Менди Мур, которая была конкурентом Бритни Спирс.

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