Известную певицу перепутали с Бритни Спирс и попросили дать автограф: фото

Американская певица Бритни Спирс. Фото: Google

43-летняя американская певица Джессика Симпсон попала в курьезную ситуацию, портящую настроение многим знаменитостям. Впрочем, звездная блондинка вышла из ситуации с юмором.

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

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Перепутали с поп-принцессой

Рутиную прогулку Джессики в торговый центр разбавила подбежавшая к ней девушка и попросившая автограф. Впрочем, быстро выяснилось, что она не хотела подписи от Симпсон. Молодая американка перепутала ее с Бритни Спирс.

Материть девушку Джессика не стала — сделала селфи со своей 11-летней дочерью Максвелл Дрю и опубликовала его в соцсетях. Фотографию она дополнила иронической подписью.

"Лицо, когда кто-то на парковке в торговом центре просит у вас автограф, но ожидает, что вы его подпишете как Бритни Спирс", — написала Симпсон.

Неудивительно, что фанат спутал двух поп-звезд. Они обе прославились на музыкальной сцене примерно одновременно: в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Также их объединяет еще несколько значительных общих черт, в частности яркие светлые волосы, темно-карие глаза, южные корни и детство, связанные с клубом Микки Мауса, откуда вышли такие звезды, как, в частности, Кристина Агилера и Джастин Тимберлейк.

Многие клипы, которые выпускала Джессика, были также похожи по стилистике на Бритни.

Напомним, ранее Джессика Симпсон ответила на слухи, что похудела на 45 килограммов благодаря препаратам. Также мы рассказывали, как живет поп-принцесса нулевых Менди Мур, которая была конкурентом Бритни Спирс.