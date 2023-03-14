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Хотіла наздогнати Спірс та Агілеру: як живе поппринцеса нульових Менді Мур

14 березня 2023 21:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Як живе конкурентка Брітні Спірс співачка Менді Мур
Співачки Менді Мур та Брітні Спірс у нульових
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці 1990-х на світовій музичній сцені з’явились чотири співачки, яким не виповнилось і 18 років. Критики одразу надали їм титул поппринцес. Найвідомішими стали Брітні Спірс, Крістіна Агілера та Джессіка Сімпсон. А ось Менді Мур, хоч і потрапляла до престижних чартів, стати всесвітньовідомою змогла лише на деякий час. 

Новини.LIVE розкаже, чим зараз займається суперзірка нульових та як склалось її життя. 

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 Початок кар’єри

Інтерес до співу у Мур виник після перегляду мюзиклу "Оклахома". Перші публічні виступи майбутньої зірки відбулися на спортивних змаганнях у Флориді, де Менді виконувала національний гімн. Пізніше її помітив глава підрозділу з підбору артистів і репертуару звукозаписної компанії Epic Records, чий друг із компанії FedEx випадково почув її спів у студії звукозапису. Після чого Мур підписала контракт зі студією.

1999 року Мур поїхала у спільне турне з популярною групою Backstreet Boys. Кількома місяцями після цього вийшов її перший альбом So Real. Він посів 31-й рядок в американському чарті Billboard 200. Менді було лише 15 років. 

І хоча пісні звучали в радіоефірі, а її дебютний альбом став платиновим у США і був проданий у кількості близько одного мільйону копій, не все складалося так успішно, як у Брітні Спірс, Крістіни Агілери та Джессіки Сімпсон. Попри це Мур продовжувала випускати альбоми, які не мали великого успіху. 

2006 році Мур з гіркотою прокоментувала свої ранні альбоми, назвавши їх жахливими. Менді навіть сказала, що вона повернула гроші будь-кому, хто купив її перші два альбоми, якби могла.

Подальша кар'єра

Паралельно з музичною кар’єрою молода американська зірка розвивала й акторську. Мур дебютувала в повнометражному кіно 2001 року з другорядною озвучкою в комедійному фільмі "Доктор Дуліттл 2", а потім зіграла роль Лани Томас у комедійному фільмі "Щоденники принцеси".

Вона знімалась у безлічі не дуже вдалих фільмах, грала другорядні ролі в популярних серіалах та озвучувала мультфільми. Наприклад, Рапунцель в анімаційному шоу Disney, який виходив з 2017 по 2020 роки. А також у повнометражному фільмі про принцесу. Не забувала Менді й про роботу в студії звукозапису. Після 11 років перерви вона випустила два альбоми: 2020-го та 2022-го. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mandy Moore (@mandymooremm)

Статки знаменитості

За даними Celebrity Net Worth, чистий капітал Мур оцінюється в 14 мільйонів доларів, головним чином завдяки її ролі Ребекки в серіалі "Це ми". Продюсери платили їй 250 тисяч доларів (4 млн 500 тисяч на рік). Менді і решта акторського складу намагалися домовитися про підвищення зарплати напередодні останнього сезону. Але NBC замість цього запропонувала головним зіркам, серед яких була і Мур чималий бонус — два мільйони доларів.

Її найуспішніший проєкт — мультфільм "Рапунцель. Заплутана історія" 2010 року зібрав у світовому прокаті майже 600 млн доларів. 

Особисте життя 

Мур одружилась з музикантом Раяном Адамсом в березні 2009 року. У січні 2015-го Менді подала на розлучення,  вказавши причину  "непримиренні розбіжності". Пізніше Мур описала їхній шлюб як психологічно аб'юзивний.

2015 року Мур почала зустрічатися з Тейлором Голдсмітом, солістом групи Dawes. Вони познайомились у соцмережах. Менді опублікувала фотографію альбому гурту. Цілком випадково пост акторки та співачки потрапив на очі Тейлору, і він їй написав. Пара почала переписуватися електронною поштою, а потім вирушила на побачення. І як результат — знаменитості зіграли весілля та стали батьками двох синів, молодший з яких народився у жовтні минулого року. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mandy Moore (@mandymooremm)

На останніх тижнях вагітності лікарі виявили в Менді хронічне захворювання. Мова йде про ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру — аутоімунне захворювання, що викликає аномально низький рівень тромбоцитів. Втім, на працездатності та бажанні жити це позначилося. Мур продовжує вести активне соціальне життя, виховувати дітей та працювати. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Крістіна Агілера зізналась, які процедури робила зі своїм обличчям. Також ми розповідали, що співачка Брітні Спірс образилась на зірку культового серіалу "Всі жінки відьми", американську акторку Аліссу Мілано.

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