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Джессіка Сімпсон відповіла на чутки, що схудла на 45 кілограмів завдяки препаратам

7 липня 2023 19:30
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Джессіка Сімпсон відповіла на чутки, що схудла на 45 кілограмів завдяки препаратам
Акторка та співачка Джессіка Сімпсон. Фото: instagram.com/jessicasimpson/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Джессіці Сімпсон досі закидають зловживання препаратами заради схуднення. Акторка та співачка нарешті вирішила поставити всі крапки над "і".

Про це пише PageSix.

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Занадто стара для цього

Джессіка Сімпсон після народження третьої дитини набрала чимало зайвої ваги. Та з часом акторка взяла себе в руки та схудла на 45 кілограмів. Джессіка переконує, їй це вдалося без зловживання відомим у Голлівуді препаратом для схуднення.

 

Акторка та співачка Джессіка Сімпсон. Фото: instagram.com/jessicasimpson/

 

Акторка та співачка Джессіка Сімпсон. Фото: instagram.com/jessicasimpson/

 

Акторка та співачка Джессіка Сімпсон. Фото: instagram.com/jessicasimpson/

 

Акторка та співачка Джессіка Сімпсон. Фото: instagram.com/jessicasimpson/

 

Акторка та співачка Джессіка Сімпсон. Фото: instagram.com/jessicasimpson/

 

Акторка та співачка Джессіка Сімпсон. Фото: instagram.com/jessicasimpson/

"О, Боже, люди знову хочуть, щоб я почала пиячити? Тому що я у ті часи була найважчою. Або людям хочеться, щоб я народила ще одну дитину? Моє тіло цього не витримає. Я занадто стара для цього. Я перебуваю у гармонії з собою", — розповіла красуня в інтерв'ю виданню Bustle і додала, що секрет її схуднення у силі волі.

Також Джессіка знялась у фотосесії для журналу й у всій красі показала неймовірну фігуру. За словами Сімпсон, вона щаслива бути будь-якого розміру

Зірка виховує трьох дітей: доньок Берді та Максвел, а також сина Ейса у шлюбі з чоловіком Еріком Джонсоном.

Нагадаємо, ексучасниця гурту "ВІАГра" Санта Дімопулос нерідко ділиться з фоловерами спокусливим знімками з пляжу. Тепер зірка показала, яка наполеглива праця стоїть за її фото у бікіні.

Раніше акторка, зірка серіалу "Божевільні" Крістіна Хендрікс вразила феноменальним схудненням. Фанати знаменитості переконані, не обійшлося без медичних препаратів.

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