Джессіка Сімпсон відповіла на чутки, що схудла на 45 кілограмів завдяки препаратам
Джессіці Сімпсон досі закидають зловживання препаратами заради схуднення. Акторка та співачка нарешті вирішила поставити всі крапки над "і".
Про це пише PageSix.
Занадто стара для цього
Джессіка Сімпсон після народження третьої дитини набрала чимало зайвої ваги. Та з часом акторка взяла себе в руки та схудла на 45 кілограмів. Джессіка переконує, їй це вдалося без зловживання відомим у Голлівуді препаратом для схуднення.
"О, Боже, люди знову хочуть, щоб я почала пиячити? Тому що я у ті часи була найважчою. Або людям хочеться, щоб я народила ще одну дитину? Моє тіло цього не витримає. Я занадто стара для цього. Я перебуваю у гармонії з собою", — розповіла красуня в інтерв'ю виданню Bustle і додала, що секрет її схуднення у силі волі.
Також Джессіка знялась у фотосесії для журналу й у всій красі показала неймовірну фігуру. За словами Сімпсон, вона щаслива бути будь-якого розміру
Зірка виховує трьох дітей: доньок Берді та Максвел, а також сина Ейса у шлюбі з чоловіком Еріком Джонсоном.
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