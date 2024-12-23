Lida Lee оказалась в больнице и рассказала о проблемах со здоровьем - фото

Певица Lida Lee. Фото: instagram.com/lidalee_official

Певица Lida Lee (Лидия Скорубская) внезапно оказалась в больнице. Среди ночи знаменитость забрала "скорая".

Кадрамы из больничной койки исполнительница поделилась в Instagram.

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Артистка изрядно испугала своих поклонников новыми stories. Лида показалась в карете скорой помощи посреди ночи.

"Этого в моих планах точно не было…", — написала звезда и указала время "4:37".

Lida Lee госпитализировали. Фото: instagram.com/lidalee_official

На следующем видео Lida Lee показала, как спит в больничном дворце с капельницей в руке.

"Что может остановить артиста в декабре? Ответ ясен", — добавила артистка.

Lida Lee попала в больницу. Фото: instagram.com/lidalee_official

Позже певица вышла на связь с взволнованными поклонниками и объяснила, что с ней произошло. Как рассказала Лида, ей пришлось перенести незапланированное хирургическое вмешательство.

Девушка с больничной обложки. Именно так можно охарактеризовать меня в конце этого года... Иногда жизнь подает тебе знаки, что нужно сбавить темп. И если ты на них не будешь реагировать, то она сама тебя остановит. Недавно я перенесла операцию... Внезапную и не запланированную", — рассказала Лида.

Лида Ли в больничной палате. Фото: instagram.com/lidalee_official

Раскрывать подробности о своем состоянии певица не стала, однако поделилась, как эмоционально переживала этот период. Оказалось, долгое время врачи не могли поставить артистке правильный диагноз.

"Не вдаваясь в подробности, я сделала один важный вывод: к любому п***ецу необходимо относиться легко и с юмором! Поэтому пока врачи ставили разные диагнозы, каждая моя минута была наполнена шутками и самоиронией...", — рассказала исполнительница.

Пока знаменитость хочет провести время и встретить новогодние праздники без лишней суеты в семейном кругу. А своим поклонникам Лида посоветовала внимательнее относиться к своему здоровью.

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