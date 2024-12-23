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Відому українську співачку екстрено госпіталізували

23 грудня 2024 13:52
Марія Покровська - Редактор
Lida Lee опинилася в лікарні та розповіла про проблеми зі здоров'ям - фото
Співачка Lida Lee. Фото: instagram.com/lidalee_official
Марія Покровська - Редактор

Співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) раптово опинилася в лікарні. Посеред ночі знаменитість забрала "швидка".

Кадрами з лікарняного ліжка виконавиця поділилася в Instagram.

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Артистка неабияк налякала своїх шанувальників новими stories. Ліда показалася у кареті "швидкої допомоги" посеред ночі. 

"Цього в моїх планах точно не було…", — написала зірка та вказала час "4:37".

Lida Lee госпіталізували
Lida Lee госпіталізували. Фото: instagram.com/lidalee_official

На наступному відео Lida Lee показала, як спить у лікарняній палаці із крапельницею в руці.

"Що може зупинити артиста в грудні? Відповідь зрозуміла", — додала артистка.

Lida Lee потрапила до лікарні
Lida Lee потрапила до лікарні. Фото: instagram.com/lidalee_official

Пізніше співачка вийшла на зв'язок зі схвильованими шанувальниками та пояснила, що з нею сталося. Як розповіла Ліда, їй довелося перенести незаплановане хірургічне втручання. 

"Дівчина з лікарняної обкладинки. Саме так можна охарактеризувати мене наприкінці цього року… Іноді життя подає тобі знаки, що потрібно збавити темп. І якщо ти на них не реагуватимеш, то воно само тебе зупинить. Нещодавно я перенесла операцію… Раптову і не заплановану", — розповіла Ліда.

Lida Lee в лікарняній палаті
Lida Lee в лікарняній палаті. Фото: instagram.com/lidalee_official

Розкривати подробиці про свій стан співачка не стала, проте поділилася, як емоційно переживала цей період. Виявилося, тривалий час лікарі не могли поставити артистці правильний діагноз.

"Не вдаючись у подробиці, я зробила один важливий висновок: до будь-якого п***еца необхідно ставитись легко і з гумором! Тому поки лікарі ставили різні діагнози, кожна моя хвилина була сповнена жартами та самоіронією…", — розповіла виконавиця.

Наразі знаменитість хоче провести час та зустріти новорічні свята без зайвої метушні у сімейному колі. А своїм шанувальникам Ліда порадила уважніше ставитися до свого здоров'я.

Раніше стало відомо, що сину Джона Леннона діагностували смертельну хворобу.

Також ми писали, що фанати схвильовані змінами Арнольда Шварценеггера.

лікарні хвороба операція Lida Lee українські зірки

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