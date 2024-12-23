Lida Lee опинилася в лікарні та розповіла про проблеми зі здоров'ям - фото

Співачка Lida Lee. Фото: instagram.com/lidalee_official

Співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) раптово опинилася в лікарні. Посеред ночі знаменитість забрала "швидка".

Кадрами з лікарняного ліжка виконавиця поділилася в Instagram.

Читайте також:

Lida Lee перенесла незаплановану операцію

Артистка неабияк налякала своїх шанувальників новими stories. Ліда показалася у кареті "швидкої допомоги" посеред ночі.

"Цього в моїх планах точно не було…", — написала зірка та вказала час "4:37".

Lida Lee госпіталізували. Фото: instagram.com/lidalee_official

На наступному відео Lida Lee показала, як спить у лікарняній палаці із крапельницею в руці.

"Що може зупинити артиста в грудні? Відповідь зрозуміла", — додала артистка.

Lida Lee потрапила до лікарні. Фото: instagram.com/lidalee_official

Пізніше співачка вийшла на зв'язок зі схвильованими шанувальниками та пояснила, що з нею сталося. Як розповіла Ліда, їй довелося перенести незаплановане хірургічне втручання.

"Дівчина з лікарняної обкладинки. Саме так можна охарактеризувати мене наприкінці цього року… Іноді життя подає тобі знаки, що потрібно збавити темп. І якщо ти на них не реагуватимеш, то воно само тебе зупинить. Нещодавно я перенесла операцію… Раптову і не заплановану", — розповіла Ліда.

Lida Lee в лікарняній палаті. Фото: instagram.com/lidalee_official

Розкривати подробиці про свій стан співачка не стала, проте поділилася, як емоційно переживала цей період. Виявилося, тривалий час лікарі не могли поставити артистці правильний діагноз.

"Не вдаючись у подробиці, я зробила один важливий висновок: до будь-якого п***еца необхідно ставитись легко і з гумором! Тому поки лікарі ставили різні діагнози, кожна моя хвилина була сповнена жартами та самоіронією…", — розповіла виконавиця.

Наразі знаменитість хоче провести час та зустріти новорічні свята без зайвої метушні у сімейному колі. А своїм шанувальникам Ліда порадила уважніше ставитися до свого здоров'я.

Раніше стало відомо, що сину Джона Леннона діагностували смертельну хворобу.

Також ми писали, що фанати схвильовані змінами Арнольда Шварценеггера.