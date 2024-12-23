Lida Lee опинилася в лікарні та розповіла про проблеми зі здоров'ям - фото

Відому українську співачку екстрено госпіталізували
Співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) раптово опинилася в лікарні. Посеред ночі знаменитість забрала "швидка".
Кадрами з лікарняного ліжка виконавиця поділилася в Instagram.
Lida Lee перенесла незаплановану операцію
Артистка неабияк налякала своїх шанувальників новими stories. Ліда показалася у кареті "швидкої допомоги" посеред ночі.
"Цього в моїх планах точно не було…", — написала зірка та вказала час "4:37".
На наступному відео Lida Lee показала, як спить у лікарняній палаці із крапельницею в руці.
"Що може зупинити артиста в грудні? Відповідь зрозуміла", — додала артистка.
Пізніше співачка вийшла на зв'язок зі схвильованими шанувальниками та пояснила, що з нею сталося. Як розповіла Ліда, їй довелося перенести незаплановане хірургічне втручання.
"Дівчина з лікарняної обкладинки. Саме так можна охарактеризувати мене наприкінці цього року… Іноді життя подає тобі знаки, що потрібно збавити темп. І якщо ти на них не реагуватимеш, то воно само тебе зупинить. Нещодавно я перенесла операцію… Раптову і не заплановану", — розповіла Ліда.
Розкривати подробиці про свій стан співачка не стала, проте поділилася, як емоційно переживала цей період. Виявилося, тривалий час лікарі не могли поставити артистці правильний діагноз.
"Не вдаючись у подробиці, я зробила один важливий висновок: до будь-якого п***еца необхідно ставитись легко і з гумором! Тому поки лікарі ставили різні діагнози, кожна моя хвилина була сповнена жартами та самоіронією…", — розповіла виконавиця.
Наразі знаменитість хоче провести час та зустріти новорічні свята без зайвої метушні у сімейному колі. А своїм шанувальникам Ліда порадила уважніше ставитися до свого здоров'я.
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