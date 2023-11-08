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Отвали, с*чка — Джей Ло эмоционально отреагировала на флирт фанатки с ее мужем

8 ноября 2023 13:20
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
На днях Дженнифер Лопес с мужем Беном Аффлеком, детьми и друзьями ужинали в одном из ресторанов Лос Анджелеса. Однако вечер не обошелся без неожиданностей: за Аффлеком позаигрывала поклонница, а Джей Ло не смогла промолчать.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/bendos_everyday
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

На днях Дженнифер Лопес с мужем Беном Аффлеком, детьми и друзьями ужинали в одном из ресторанов Лос Анджелеса. Однако вечер не обошелся без неожиданностей: за Аффлеком позаигрывала поклонница, а Джей Ло не смогла промолчать.

Видео ситуации появилось в Page Six.

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После ужина с друзьями и детьми Дженнифер Лопес и Бен Аффлек садились в машину, чтобы отправиться домой. Пара была в хорошем настроении и обменивалась любезностями с друзьями.

В этот момент мимо проезжала машина, в которой ехала поклонница актера. Она крикнула: "Бен, я тебя люблю" . Реакция его жены не заставила себя ждать.

 

Дженнифер Лопес выкрикнула из окна машины: "Отвали, с*чка" . Однако сразу посмеялась над этим, показав, что это была шутка. Бен Аффлек и друзья супругов также отреагировали на ситуацию с юмором.

Учитывая, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек несколько раз расходились и сходились, вполне логично, что актриса ревнует своего мужа даже к фанаткам, считают поклонники.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jennifer Lopez (@jlo)

Напомним, ранее мы писали, Дженнифер Лопес после поездки за гамбургером ошеломила фигурой в прозрачном нижнем белье.

Также мы сообщали, что Дженнифер Лопес приобрела роскошный дом в кредит.

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