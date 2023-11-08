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Відвали, с*чка — Джей Ло емоційно відреагувала на залицяння фанатки до її чоловіка

8 листопада 2023 13:20
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Днями Дженніфер Лопес з чоловіком Беном Аффлеком, дітьми та друзями вечеряли в одному з ресторанів Лос Анджелеса. Проте вечір не обійшовся без несподіванок: до Аффлека залицялася прихильниця, а Джей Ло не змогла залишитися осторонь.
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/bendos_everyday
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Днями Дженніфер Лопес з чоловіком Беном Аффлеком, дітьми та друзями вечеряли в одному з ресторанів Лос Анджелеса. Проте вечір не обійшовся без несподіванок: до Аффлека залицялася прихильниця, а Джей Ло не змогла залишитися осторонь. 

Відео ситуації з'явилося у Page Six

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Після вечері з друзями та дітьми Дженніфер Лопес і Бен Аффлек сідали у машину, щоб вирушити додому. Пара була у гарному гуморі і обмінювалася люб’язностями з друзями. 

У цей момент повз проїжджала машина, у якій їхала прихильниця актора. Вона вигукнула: "Бен, я тебе кохаю". Реакція його дружини не забарилася. 

 

Дженніфер Лопес вигукнула з вікна у відповідь: "Відвали, с*чка". Проте, одразу посміялася з цього, показавши, що це був жарт. Бен Аффлек і друзі подружжя також відреагували на ситуацію з гумором. 

Враховуючи, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек кілька разів розходилися і сходилися, цілком логічно, що акторка ревнує свого чоловіка навіть до фанаток, вважають прихильники. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Нагадаємо, раніше ми писали, Дженніфер Лопес після поїздки за гамбургером приголомшила фігурою у прозорому спідньому. 

Також ми повідомляли, що Дженніфер Лопес придбала розкішний будинок у кредит.

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