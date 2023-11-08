Бен Аффлек і Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/bendos_everyday

Днями Дженніфер Лопес з чоловіком Беном Аффлеком, дітьми та друзями вечеряли в одному з ресторанів Лос Анджелеса. Проте вечір не обійшовся без несподіванок: до Аффлека залицялася прихильниця, а Джей Ло не змогла залишитися осторонь.

Відео ситуації з'явилося у Page Six.

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Після вечері з друзями та дітьми Дженніфер Лопес і Бен Аффлек сідали у машину, щоб вирушити додому. Пара була у гарному гуморі і обмінювалася люб’язностями з друзями.

У цей момент повз проїжджала машина, у якій їхала прихильниця актора. Вона вигукнула: "Бен, я тебе кохаю". Реакція його дружини не забарилася.

Дженніфер Лопес вигукнула з вікна у відповідь: "Відвали, с*чка". Проте, одразу посміялася з цього, показавши, що це був жарт. Бен Аффлек і друзі подружжя також відреагували на ситуацію з гумором.

Враховуючи, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек кілька разів розходилися і сходилися, цілком логічно, що акторка ревнує свого чоловіка навіть до фанаток, вважають прихильники.

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