Откровенные кадры и сказочные виды: Макс Барских показал, как проходит его день в Лиссабоне
У Макса Барских начался большой европейский тур. Начал он его из столицы Португалии — Лиссабона. В своих соцсетях певец начал рубрику рубрике "Дневник тура".
Первое видео, в котором он рассказывает о своем дне, опубликовал в Instagram.
Рассказал о своем дне
Макс Барских в рамках Европейского тура приехал в Лиссабон и уже отпел первый концерт. О своем дне в столице Португалии рассказал в видео.
Он показал как просыпается, собирается, очаровал невероятным видом на океан из своего гостиничного номера. После завтрака Макс отправился гулять по Лиссабону и показал некоторые красоты в видео.
Ближе к вечеру отправился готовиться к выступлению. Певец частично показал и рассказал о том, как прошел первый концерт его тура. После него у Барских состоялась встреча с фанами.
Исполнитель был очень доволен концертом и своим днем. А его поклонники были в восторге от его "Дневника" и уже ждут следующих видео в Instagram исполнителя.
Напомним, Макс Барских рассказал о сотрудничестве с Аланом Бадоевым.
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