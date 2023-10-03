Откровенные кадры и сказочные виды: Макс Барских показал, как проходит его день в Лиссабоне

Скриншот с видео с Instagram: max_barskih

У Макса Барских начался большой европейский тур. Начал он его из столицы Португалии — Лиссабона. В своих соцсетях певец начал рубрику рубрике "Дневник тура".

Первое видео, в котором он рассказывает о своем дне, опубликовал в Instagram.

Читайте также:

Рассказал о своем дне

Макс Барских в рамках Европейского тура приехал в Лиссабон и уже отпел первый концерт. О своем дне в столице Португалии рассказал в видео.

Скриншот с видео с Instagram:

max_barskih

Скриншот с видео с Instagram:

max_barskih

Он показал как просыпается, собирается, очаровал невероятным видом на океан из своего гостиничного номера. После завтрака Макс отправился гулять по Лиссабону и показал некоторые красоты в видео.

Скриншот с видео с Instagram:

max_barskih

Скриншот с видео с Instagram:

max_barskih

Ближе к вечеру отправился готовиться к выступлению. Певец частично показал и рассказал о том, как прошел первый концерт его тура. После него у Барских состоялась встреча с фанами.

Скриншот с видео с Instagram:

max_barskih

Скриншот с видео с Instagram:

max_barskih

Скриншот с видео с Instagram:

max_barskih

Исполнитель был очень доволен концертом и своим днем. А его поклонники были в восторге от его "Дневника" и уже ждут следующих видео в Instagram исполнителя.

Скриншот с видео с Instagram:

max_barskih

Напомним, Макс Барских рассказал о сотрудничестве с Аланом Бадоевым.

Также мы рассказывали, что Макс Барских высказался об украинизации своего творчества.