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Макс Барських висловився про українізацію своєї творчості

19 вересня 2023 15:20
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Макс Барських відверто розповів про переклад своїх пісень – спочатку не хотів
Український співак Макс Барських у кліпі на нову пісню "Зорепад". Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український виконавець, автор пісень і композитор Макс Барських висловився про українізацію власної творчості. Зокрема, популярний артист розповів про переклад своїх російськомовних треків на українську під час повномасштабної війни.

Відверте інтерв’ю Макс Барських дав порталу Insider.

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Співак презентував новий україномовний альбом "Зорепад", на честь чого дав інтерв’ю стосовно своєї кар’єри. Зокрема, він розповів про те, що він думав про переклад своїх хітів українською до та під час війни.

"Якщо ще пів року тому мені здавалося абсолютно безглуздим перекладати свої давні хіти, то тепер я розумію, що треки з правильним перекладом не тільки зазвучали милозвучніше, вони набули нових сенсів, набагато цікавіших, ніж були в оригіналі", — зізнається Макс Барських.

Макс Барских
Український співак Макс Барських в інтерв'ю. Фото: Insider

Також виконавець зазначив, що останнім часом його аудиторія дуже змінилася. За словами Макса, багато людей перестали його слухати, але є й ті, хто, навпаки, почав це робити. А що стосується критики, то співак стверджує, що без неї було б нудно.

"За останній рік моя аудиторія змінилась дуже сильно. Багато хто пішов, особливо після моїх звернень на початку війни, відбулася певна фільтрація і, чесно кажучи, я цьому радий. З іншого боку, я помічаю чимало українців, які почали слухати мою музику після переходу на українську. Саме тому я і моя команда вирішили повністю відмовитись від російськомовних пісень. Щодо хейту, я не беру його близько до серця. Без диванних критиканів було б нудно жити!", — пояснив український артист.

Публікація Макса Барських
Публікація Макса Барських стосовно інтерв'ю. Фото: скриншот з Instagram

Кар’єра до та під час війни

До повномасштабного вторгнення український співак розмовляв та писав пісні російською мовою, але з початком війни він поступово почав переходити на українську. Він переклав свої хіти та випустив перший суто україномовний альбом під назвою "Зорепад".

Туди увійшли як нові пісні, так і знамениті хіти, які Макс Барських під час війни переклав українською мовою.

Публікація Макса Барських
Публікація Макса Барських щодо нового альбому "Зорепад". Фото: скриншот з Instagram

"Пісні у "Зорепаді" дуже відрізняються від того, що виходило за останні півтора року під назвою "Музичні щоденники". Якщо раніше під мої треки люди плакали, а це досить щемливі сингли "Буде весна", "Мамо, не плач", "Чекай мене", то новими піснями я ставив за мету повернути своєму слухачеві радість і моменти щастя", — зазначив також співак.

Нагадаємо, ми писали про те, що український артист Макс Барських презентував спільний трек з Надею Дорофєєвою. 

Раніше ми розповідали про те, що співак Макс Барських відмовився виступати на одній сцені з Валерієм Меладзе. 

Також ми повідомляли про те, що відомий виконавець Макс Барських переспівав свій хіт українською. 

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