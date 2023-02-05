Актер Жерар Депардье заявил, что не изменил отношения к россии после вторжения

Актер Жерар Депардье с диктатором владимиром путиным

Французский актер Жерар Депардье рассказал о любви к русской культуре. По его словам, его отношение к россии совсем не изменилось, даже несмотря на войну.

Об этом он заявил в интервью Augsburger Allgemeine.

Депардье и россия

В интервью французский актер заявил, что его отношение к россии не изменилось даже после вторжения в Украину. По его словам, он "все еще россиянин".

Он отметил, что его любовь к россии заключается в культуре страны. Депардье также заявил, что пытается избегать темы российско-украинской войны, потому что "никто не может сказать о ней ничего разумного".

"Для меня ничего не изменилось. Я все еще россиянин. Я люблю русскую культуру. Когда я люблю страну, это всегда из-за ее культуры", — сказал он.

Кроме того, Депардье сказал, что ненавидит, когда "смешивают политику и актерское мастерство", однако добавил, что "война — это большая чушь".

"Я не хочу говорить по этому поводу больше, чем война — это большая чушь", — подытожил он.

Как известно, в 2013 году Жерар Депардье получил паспорт гражданина россии. В начале полномасштабной войны актер заявил, что "россия и Украина были братскими странами". Также он призвал прекратить боевые действия и начать переговоры.

Напомним, ранее мы писали, что актер Джим Керри выставил на продажу дом, в котором прожил почти 30 лет.

Отметим, что на территории имения есть теннисный корт, бассейн с водопадом, открытая платформа для йоги и медитации, бильярд. Дом расположен на более чем двух акрах (90 соток). Преимущественно одноэтажное ранчо имеет пять спален, шесть полноценных ванных комнат и три полуванны.