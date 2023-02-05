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"Війна — це нісенітниця, а росію люблю": Депардьє приголомшив новими заявами про рф

5 лютого 2023 17:21
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Актор Жерар Депардьє заявив, що не змінив ставлення до рф після вторгнення
Актор Жерар Депардьє з диктатором володимиром путіним
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Французький актор Жерар Депардьє розповів про любов до російської культури. За його словами, його ставлення до рф зовсім не змінилося, навіть попри війну.

Про це він заявив в інтерв'ю Augsburger Allgemeine.

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Депардьє та росія

В інтерв'ю французький актор заявив, що його ставлення до росії не змінилося навіть після вторгнення в Україну. За його словами, він "досі росіянин".

Він заявив, що його любов до росії полягає у культурі країни. Депардьє також зазначив, що намагається уникати теми російсько-української війни, тому що "ніхто не може сказати про неї нічого розумного".

"Для мене нічого не змінилося. Я досі росіянин. Я люблю російську культуру. Коли я люблю країну, це завжди через її культуру", — сказав він.

Окрім того, Депардьє сказав, що ненавидить, коли "змішують політику й акторську майстерність", проте додав, що "війна — це велика нісенітниця".

"Я не хочу говорити з цього приводу більше, ніж війна — це велика нісенітниця", — підсумував він. 

Як відомо, у 2013 році Жерар Департьє отримав паспорт громадянина росії. На початку повномасштабної війни актор заявив, що "росія та Україна були братніми країнами". Також він закликав припинити бойові дії та розпочати переговори.

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор Джим Керрі виставив на продаж будинок, в якому прожив майже 30 років.

Зазначимо, що на території маєтку є тенісний корт, басейн із водоспадом, відкритою платформою для йоги та медитації, більярд. Будинок розташований на більш ніж двох акрах (90 соток). Переважно одноповерхове ранчо має п’ять спалень, шість повноцінних ванних кімнат і три напівванни.

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