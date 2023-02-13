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Вышел первый трейлер к супергеройскому фильму "Флэш": когда ждать на киноэкранах

13 февраля 2023 12:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Вышел первый трейлер к супергеройскому фильму Флэш
Фото из супергеройского фильма "Флэш" режиссера Андрес Мускетти
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Кинокомпания Warner Bros. презентовала первый трейлер супергеройского фильма "Флэш" режиссера Андрес Мускетти, основанный на одноименном персонаже комиксов издательства DC Comics.

Он появился на официальном YouTube канале Warner Bros.

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Подробности

Андрес Мускетти известен по дилогии "Оно", "Оно 2" по роману писателя Стивена Кинга. Производство "Флеша" затянулось на несколько лет. Причинами стали пандемия COVID-19, скандальное поведение исполнителя главной роли актера Эзры Миллера, творческие споры на съемочной площадке. Поэтому приключения супергероя называют одним из самых ожидаемых фильмов года.

По сюжету Флэш применяет свои способности для путешествия в прошлое, чтобы спасти свою семью и изменить ход событий. Однако герой нечаянно меняет будущее и оказывается в ловушке другой реальности. Действительность этого мира оказывается не слишком приятной: возвращается генерал Зод, который угрожает все уничтожить, а супергероев, к которым можно было бы обратиться за помощью, не существует.

У Барри есть единственный шанс — уговорить совсем другого Бэтмена вернуться из отставки и освободить одного заключенного криптонианца. За менее чем полдня первый трейлер набрал более миллиона просмотров в YouTube.

Напомним, ранее мы писали, что Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек". Также мы рассказывали, что в Лос-Анджелесе прошла звездная премьера новой части фильма "Человек-муравей".

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