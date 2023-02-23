Вышел тизер фильма Короли рэпа с Wellboy и Ирмой Витовской

Кадр из фильма "Короли рэпа"

В этом году, несмотря на полномасштабную войну, на большие киноэкраны выйдет немало украинских фильмов. Среди них и фильм "Короли рэпа" режиссера Мирослава Латыки.

Об этом сообщает на своем сайте Госкино.

Подробности

Премьера "Королей рэпа" состоялась на Одесском кинофестивале 2021 года, где мощная лента, удачно соединившая в себе криминальную интригу, любовную историю, яркую музыку и стильный визуальный ряд, стала фаворитом показов.

По сюжету 17-летний парень по кличке Казан больше всего мечтает стать известным рэпером и покорить сердце своей девушки. Ради своих мечтаний он готов рискнуть, но обстоятельства направляют его жизнь в другом направлении, где его ждет борьба за успех, борьба за любовь, борьба за выживание.

В фильме в совершенно неожиданном амплуа появляется звезда украинского кино и театра Ирма Витовская. Главные роли в ленте исполнили Михаил Дзюба, Wellboy (Антон Вельбой), Карина Химчук, Юрий Кулинич, Дмитрий Хомяк, Андрей Борис.

Композитором и саундпродюсером фильма выступил Cepasa (Павел Ленченко). "Короли рэпа" появится на больших экранах летом этого года.

Напомним, ранее мы писали, что создатели украинского мультфильма "Мавка. Лесная песня" выпустили эмоциональное видео к годовщине полномасштабной войны.