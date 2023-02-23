Вийшов тизер фільму Королі репу з Wellboy та Ірмою Вітовською

Кадр з фільму "Королі репу"

Цього року, попри повномасштабну війну, на великі кіноекрани вийдуть чимало українських фільмів. Серед них і фільм "Королі репу" режисера Мирослава Латики.

Про це повідомляє на своєму сайті Держкіно.

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Прем’єра "Королів репу" відбулась на Одеському кінофестивалі 2021 року, де потужна стрічка, яка вдало поєднала в собі кримінальну інтригу, любовну історію, яскраву музику та стильний візуальний ряд, стала фаворитом показів.

За сюжетом, 17-річний хлопець на прізвисько Казан понад усе мріє стати відомим репером та підкорити серце своєї дівчини. Заради своїх мрій він готовий ризикнути, але обставини спрямовують його життя в іншому напрямку, де на нього чекає боротьба за успіх, боротьба за кохання, боротьба за виживання.

У фільмі в абсолютно несподіваному амплуа з’являється зірка українського кіно та театру Ірма Вітовська. Головні ролі у стрічці виконали Михайло Дзюба, Wellboy (Антон Вельбой), Карина Химчук, Юрій Кулініч, Дмитро Хом’як, Андрій Борис.

Композитором та саундпродюсером фільму виступив Cepasa (Павло Ленченко). "Королі репу" з’явиться на великих екранах влітку цього року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що творці українського мультфільму "Мавка. Лісова пісня" випустили емоційне відео до роковин повномасштабної війни.