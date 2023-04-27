Вышел тизер продолжения шоу "Секс в большом городе": кого встретит Керри Брэдшоу во втором сезоне

Главные героини сериала "И просто так". Фото: HBO Max

Уже этим летом выйдет второй сезон сиквела сериала "Секс в большом городе", шоу "И просто так". В сети появился его первый тизер.

Он опубликован на YouTube-канале HBO Max.

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Подробности нового сезона

Главная интрига — возвращение персонажа Джона Корбетта Эйдана Шоу, второй большой любви Кэри Брэдшоу.

"И именно так я поняла, что некоторые вещи лучше оставить в прошлом. Но, возможно, не все", — говорит в ролике героиня Сары Джессики Паркер.

Далее будет много спойлеров. Так что если вы не смотрели сиквел, лучше просмотрите тизер выше еще и еще раз и почитайте другие новости на нашем портале.

Керри познакомилась с дизайнером мебели Эйданом в третьем сезоне "Секса в большом городе". Сначала они были друзьями, но со временем их чувства переросли во что-то глубокое и серьезное. Однако Керри изменила ему с мистером Бигом, из-за чего они развелись.

Позже герои снова начали встречаться, но в результате все закончилось разорванной помолвкой в четвертом сезоне. Эйдан также появлялся в полнометражном фильме "Секс в большом городе 2", вышедшем на экраны в 2010 году. По сюжету он был женат и воспитывал троих детей.

Какими будут отношения бывших любимых пока неизвестно, но папарацци сняли съемки сцены поцелуев актеров.

Что будет происходить у других героинь

Судя по тизеру, зрители также увидят продолжение романа Миранды (Синтии Никсон) с радиоведущей Че Диас (Сарой Рамирез) и перипетии в отношениях других героев. Так, Шарлотта (Кристин Дэвис) переживает за дочь Лили (Кэти Энг), которая неожиданно сообщает ей, что готова потерять девственность.

Ким Кетролл, сыгравшая в оригинальном сериале Саманту Джонс, в продолжении так и не появится. Новые эпизоды сериала "И просто так" выйдут в июне.

Напомним, ранее мы писали, что звезда сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон обратилась к умершему актеру Вилле Гарсону в его день рождения. Также мы писали ТОП-5 малоизвестных и интересных фактов о сериале "Секс в большом городе".