Вийшов тізер продовження серіалу "Секс і місто": кого зустріне Керрі Бредшоу в другому сезоні

Головні героїні серіалу "І просто так". Фото: HBO Max

Вже цього літа вийде другий сезон сиквелу серіалу "Секс і місто", шоу "І просто так". В мережі з’явився його перший тізер.

Він опублікований на YouTube-каналі HBO Max.

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Головна інтрига — повернення персонажа Джона Корбетта Ейдана Шоу, другого великого кохання Кері Бредшоу.

"І саме так я зрозуміла, що деякі речі краще залишити в минулому. Але, можливо, не всі", — каже в ролику героїня Сари Джессіки Паркер.

Далі буде багато спойлерів. Тож якщо ви не дивились сиквел, краще передивиться тізер вище ще раз і ще раз та почитайте інші новини на нашому порталі.

Керрі познайомилась з дизайнером меблів Ейданом у третьому сезоні "Сексу і місто". Спочатку вони були друзями, але згодом їхні почуття переросли у щось глибоке та серйозне. Проте Керрі зрадила йому з містером Бігом, через що вони розлучилися.

Пізніше герої знову почали зустрічатися, але в результаті все закінчилося розірваним заручинами в четвертому сезоні. Ейдан також з'являвся у повнометражному фільмі "Секс і місто 2", що вийшов на екрани 2010 року. За сюжетом він був одружений та виховував трьох дітей.

Якими будуть стосунки колишніх коханих наразі, невідомо, але папараці зняли зйомки сцени поцілунків акторів.

Що відбуватиметься в інших героїнь

Судячи з тізеру, глядачі також побачать продовження роману Міранди (Сінтії Ніксон) з радіоведучою Че Діас (Сарою Рамірез) та перипетії у стосунках інших героїв. Так, Шарлотта (Крістін Девіс) переживає за дочку Лілі (Кеті Енг), яка несподівано повідомляє їй, що готова втратити цноту.

Кім Кетролл, яка зіграла в оригінальному серіалі Саманту Джонс, у продовженні так і не з'явиться. Нові епізоди серіалу "І просто так" вийдуть у червні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка серіалу "Секс і місто" Синтія Ніксон звернулась до померлого актора Віллі Гарсона в його день народження. Також ми писали ТОП-5 маловідомих та цікавих фактів про серіал "Секс і місто".