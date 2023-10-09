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Военная, за историей любви и беременностью которой наблюдала вся страна, разводится

9 октября 2023 17:40
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Военная, за историей любви и беременностью которой наблюдала вся страна, разводится
Евгения Эмеральд с мужем. Фото: instagram.com/emerald.evgeniya
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Снайпер Евгения Эмеральд, с позывным Жанна д'Арк, стала известна, когда СМИ начали рассказывать ее историю, ведь 24 февраля женщина оставила успешный бизнес и ушла на фронт. Там она встретила любовь, вышла замуж просто на передовой и впоследствии забеременела. Сегодня стало известно, что супруги разводятся.

Об этом военная рассказала в своем Instagram.

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32-летняя Евгения Эмеральд — снайпер Вооруженных Сил Украины. С начала полномасштабного вторжения женщина воевала.

 

На фронте встретила своего мужа — военного Евгения Стипанюка. За их историей любви наблюдала вся Украина. Пара военных женилась прямо на передовой.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Впоследствии стало известно, что защитница беременна. В середине апреля Евгения родила девочку, которую назвала Афиной.

 

Месяц назад начались слухи о возможном разводе пары, ведь оба удалили общие фото со своих страниц в Instagram.

У себя в сторис Эмеральд рассказывала, что у них с мужем не все хорошо. Однажды женщина даже намекала, что у нее хотят забрать ребенка.

Однако о разводе военная написала только сейчас.

 

"Официально. Это — развод. Многие из вас и так все понимали, но я устала молчать. К сожалению, причина не в банальной разнице в характерах или бытовых ссорах. Она гораздо серьезнее. Впоследствии вы все узнаете и поймете мои поступки. Де-факто я свободная женщина, но согласно законодательству не могу получить развод, пока ребенку не исполнился один год. Но главное, что я чувствую себя просто свободной. Прошу отнестись с уважением. Вся официальная информация — в моих соцсетях и интервью в медиа, — написала Евгения в публикации.

Очевидно, скоро снайпер планирует рассказать о том, что все же произошло между ней и ее мужем.

Напомним, защитники Украины снялись в чувственном клипе Оли Поляковой на песню "Дякую".

Также мы рассказывали, что Никита Добрынин впервые прокомментировал развод с Дашей Квитковой.

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