Нікіта Добринін вперше прокоментував розлучення з Дашею Квітковою

Нікіта Добринін та Даша Квіткова. Фото: instagram.com/nikitadobrynin/

Шоумен Нікіта Добринін вперше прокоментував своє розлучення з блогеркою Дашою Квітковою. Також Нікіта розповів про спільне вихвання сина.

Про причини Добринін сказав в проєкті "Неймовірна правда про зірок".

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У червні цього року Добринін та Квіткова офіційно розлуилися. Пара була разом майже три роки.

"Таке трапляється інколи. Війна, стреси, інші кризи, які трапляються у пари. По-різному пари їх проходять. Головне, щоб ви були щасливими", — сказав шоумен

Нікіта та Даша залишилися у гарних стосунках заради виховання свого дворічного сина Лева.

"Ми порівну беремо на себе відповідальність за сина. Ми обоє батьки і ми маємо знаходити виходи з різних ситуацій. Тому що тут йде мова не про твоє его, а мова саме про дитину. Це не просто, але це заслуга обох", — додав шоумен.

Нагадаємо, ресторатор, телеведучий, а зараз захисник України Даніел Салем шокував заявою про розлучення з дружиною Мариною. Разом вони були 17 років. Колишні закохані виховують восьмирічну доньку Санта-Луну.

Раніше розлучена Даша Квіткова зізналася, чи вільне її серце.