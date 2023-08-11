Захисники України знялись у чуттєвому кліпі Олі Полякової на пісню “Дякую”

Співачка Оля Полякова. Фото: менеджмент артиста

Напередодні Дня Незалежності співачка Оля Полякова представила нову відеороботу. Відео є символом вдячності всім, хто протягом тривалої війни кожного дня своєю працею та мужністю наближає перемогу України.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

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Прості люди, які надихають

Кліп на пісню "Дякую" об'єднав велику кількість захисників, з якими особисто знайома співачка. Медики, військові, волонтери, рятівники. Обличчя деяких героїв глядачу знайомі, когось він побачить вперше, і зможе теж висловити свої щирі слова подяки.

Відеороботу для Олі Полякової зняла відома українська режисерка-постановниця Катя Царик. Співачка запропонувала пісню, яка за словами кліпмейкерки, не залишила її байдужою.

"Найбільше мені сподобалось те, що в цій пісні звучить слово "Дякую". Це те, про що я весь час думаю. У цей жахливий для усіх нас період життя, нам завжди треба знаходити те, за що і кому подякувати. Я дуже вболіваю за цей кліп і я рада, що Оля запросила мене для такої дуже відвертої та кіношної роботи. Для мене це класний досвід і якраз, напевно, це єдина тема та єдина стилістика, в якій зараз я готова працювати", — коментує відеороботу режисерка Катя Царик.

Ідея для кліпу народилася миттєво. У кадрі показані обличчя простих людей, які надихають. Кожна їхня зморшка та ледь помітна людська емоція розкриває історію боротьби. Відеоробота виконана в стилістиці чорно-білих фотографій та тримає увагу до останнього кадру своєю візуальною лаконічністю.

У свою чергу Оля Полякова дивує глядача незвичним та кардинально відмінним від сценічного образом: вона постає емоційно відвертою, вразливою та ніжною — образ вийшов гармонійним та цілісним.

Сама Полякова зізнається, що у відеороботі на пісню "Дякую" перше місце відвела саме захисникам України. Так, у новому кліпі артистки глядач зустрінеться з волонтеркою, яка допомагає з евакуацією із зони бойових дій Ольгою Зайцевою, лікаркою-гінекологинею, медичною волонтеркою Наталією Лелюх, військовою снайперкою "Жанною д'Арк" Євгенією Емеральд, яка знялась з донькою Афіною, зооволонтеркою Анастасією Тихою, спецпризначенцем ЗСУ Валентином Науменком з позивним "НАУМ", який до війни працював у команді Олі, акторкою та волонтеркою Яриною Гордієнко, актором, зоозахисником "Бородата котомамуля" Олексієм Суровцевим, українським військовослужбовцем, оборонцем Маріуполя Михайлом Діановим, з яким Олю пов'язує дружба та проєкт "Незламні", військовою волонтеркою Світланою Легкою, енергетиком ДТЕК Олександром Пироговим, реабілітологом дитячої лікарні "Охматдит" Назаром Борознюком та волонтеркою, донькою загиблого Героя України Дмитра Ковереги, Катериною Коверегою з позивним "Ангел".

Полякова переконана, що кожна робота, випущена під час війни — безцінна, адже вона має фундаментальні сенси та переосмислення.

Нагадаємо, старша донька співачки Олі Полякової Марія активно веде свою сторінку у соціальній мережі. Цього разу дівчина порадувала фоловерів рідкісним фото з молодшою сестрою Алісою.

Раніше Оля Полякова розповіла, що планує засудити український ЗМІ за ганебну новину про її старшу доньку.