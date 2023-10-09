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Військова, за історією кохання і вагітністю якої спостерігала вся країна, розлучається

9 жовтня 2023 17:40
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Військова, за історією кохання і вагітністю якої спостерігала вся країна, розлучається
Євгенія Емеральд з чоловіком. Фото: instagram.com/emerald.evgeniya
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Снайперка Євгенія Емеральд, з позивним Жанна д’Арк, стала відомою, коли ЗМІ почали розповідати її історію, адже 24 лютого жінка залишила успішний бізнес і пішла на фронт. Там вона зустріла кохання, вийшла заміж просто на передовій і згодом завагітніла. Сьогодні стало відомо, що подружжя розлучається. 

Про це військова розповіла у своєму Instagram

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32-річна Євгенія Емеральд — снайперка Збройних Сил України. З початку повномасштабного вторгнення жінка воювала.

 

На фронті зустріла свого чоловіка — військового Євгена Стипанюка. За їхньою історією кохання спостерігала вся Україна. Пара військових одружилася просто на передовій. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Згодом стало відомо, що захисниця вагітна. У середині квітня Євгенія народила дівчинку, яку назвала Афіною.

 

Місяць тому розпочалися чутки щодо можливого розлучення пари, адже обоє видалили спільні фото зі своїх сторінок в Instagram. 

У себе в сторіс Емеральд розповідала, що у них з чоловіком не все добре. Один раз жінка навіть натякала, що у неї хочуть забрати дитину. 

Проте прямо про розлучення військова написала лише зараз. 

 

"Офіційно. Це – розлучення. Багато з вас і так все розуміли, але я втомилась мовчати. На жаль, причина не в банальній різниці в характерах чи побутових сварках. Вона набагато серйозніша. Згодом ви про все дізнаєтесь та зрозумієте мої вчинки. Де-факто я вільна жінка, але згідно з законодавством не можу отримати розлучення, поки дитині не виповнився один рік. Та головне, що я відчуваю себе просто вільною. Прошу поставитися з повагою. Уся офіційна інформація – в моїх соцмережах та інтерв'ю в медіа", — написала Євгенія у публікації. 

Вочевидь, скоро снайперка планує розповісти про те, що ж все ж сталося між нею і її чоловіком. 

Нагадаємо, захисники України знялись у чуттєвому кліпі Олі Полякової на пісню "Дякую".

Також ми розповідали, що Нікіта Добринін вперше прокоментував розлучення з Дашею Квітковою.

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