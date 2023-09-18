Военные будни: Виталия Козловского посвятили в артиллеристы

Певец Виталий Козловский. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Виталий Козловский уже несколько месяцев служит в рядах ВСУ. Своей нынешней жизнью и военными подвигами певец активно делится в Instagram. В этот раз он впервые пострелял из артиллерии и прошел обряд посвящения.

Видео своих первых выстрелов Козловский опубликовал на своей странице в Instagram .

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Как Козловского посвящали

Певец получил свой первый опыт работы с артиллерийской установкой. Как принято у военных, после первых выстрелов собратья Козловского совершили обряд и посвятили его в артиллеристы.

Сразу после первого выстрела дали понюхать гильзу и помазали лицо новоиспеченного артиллериста порохом. Затем гильзой легко ударили Виталия по ягодицам. По реакции певца было заметно, что обряд посвящения ему понравился.

Поклонникам Виталия также понравилось видео. Некоторые обратили внимание на хорошее чувство юмора наших военных даже в такие сложные времена.

Напомним, недавно Виталий Козловский показал кухню на передовой. А еще певец приезжал с фронта в Киев , чтобы выступить на концерте "Национальная легенда".