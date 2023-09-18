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Військові будні: Віталія Козловського посвятили в артилеристи

18 вересня 2023 15:17
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Військові будні: Віталія Козловського посвятили в артилеристи
Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Віталій Козловський вже кілька місяців служить у лавах ЗСУ. Своїм теперішнім життям та військовими подвигами співак активно ділиться в Instagram. Цього разу він вперше постріляв з артилерії і пройшов обряд посвяти. 

Відео своїх перших пострілів Козловський опублікував на своїй сторінці в Instagram

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Як Козловського посвячували

Співак отримав свій перший досвід роботи з артилерійською установкою. Як прийнято у військових, після перших пострілів побратими Козловського провели обряд і посвятили його в артилеристи. 

Одразу після першого пострілу дали понюхати гільзу і помазали обличчя новоспеченого артилериста порохом. Потім гільзою легко вдарили Віталія по сідницях. По реакції співака було помітно, що обряд посвяти йому сподобався. 

 

Прихильникам Віталія також сподобалося відео. Дехто відмітив гарне почуття гумору наших військових навіть у такі складні часи. 

Нагадаємо, що нещодавно Віталій Козловський показав кухню на передовій. А ще співак приїжджав з фронту до Києва, щоб виступити на концерті "Національна легенда".


 

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