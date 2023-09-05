Забув про вишукані ресторани: Козловський показав кухню на передовій

Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Співак Віталій Козловський регулярно розповідає фоловерам про своє життя на передовій. Цього разу артист показав польову кухню, де обідав разом з побратимами.

Про це Козловський розповів в Instagram.

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На відео, яким поділився артист, вони з хлопцями смажать картоплю. На імпровізованій кухні є все необхідне для обіду: картопля, рафінована олія та чайник.

Співак Віталій Козловський показав життя на фронті. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Співак Віталій Козловський показав життя на фронті. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Співак Віталій Козловський показав життя на фронті. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Співак Віталій Козловський показав життя на фронті. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

"Кухня шикарна, польова, умови просто...як ті ресторани називаються із зірками, вишукані, я вже позабував сам...Мішлен!" — не без допомоги побратимів пригадує Козловський.

Відео зірка підписав: "Донецька корчма або мішлен по-Миколівські".

Артист напередодні Дня Незалежності України виступив на концерті "Національна легенда". На заході вручали однойменну президентську відзнаку.

Після виступу вже за кілька днів Віталій Козловський був на фронті. У День Незалежності України він звернувся до українців з промовою вже на передовій. Артист служить у штурмовій бригаді "Рубіж". Захисник розповів, що був у смертельній небезпеці і подякував Богу, що залишився живий.

Раніше Віталій Козловський емоційно звернувся до українців з передової.

Нагадаємо, втомлений Козловський показав фото з окопу на передовій.