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Стало відомо заради якої "місії" Козловського відпустили до Києва з фронту

26 серпня 2023 18:30
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Стало відомо заради якої "місії" Козловського відпустили до Києва з фронту
Співак Віталій Козловський. Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Нещодавно співак Віталій Козловський на декілька днів повернувся до столиці з фронту. Артист поділився, що має певну мету візиту, але лише сьогодні повністю показав виступ, який змусив його повернутися до столиці.

Про це Козловський розповів в Instagram.

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Співак напередодні Дня Незалежності України виступив на концерті "Національна легенда". На заході вручали однойменну президентську відзнаку.

 

"Ще буквально вчора я був на позиціях і жив у бліндажі, а сьогодні стою на сцені…Це два протилежні світи, які зійшлися в протиріччі. Врешті, мене відпустили до Києва заради цього виступу. Велике хвилювання і велика честь. Співаю після промови Володимира Зеленського.Співаю, щоб вшанувати загиблого Героя, чия Мати отримує відзнаку з рук Президента. Посмертно. Співаю символічно пісню Того, хто свого часу став моїм провідником і наставником. Яка має зараз особливий сенс для кожної, хто чекає сина з війни", — поділився артист, який заспівав на заході пісню "Скрябіна" "Мамо".

Після виступу вже за кілька днів Віталій Козловський був на фронті. У День Незалежності України він звернувся до українців з промовою вже на передовій. Артист служить у штурмовій бригаді "Рубіж". Захисник розповів, що був у смертельній небезпеці і подякував Богу, що залишився живий.

Раніше втомлений Козловський показав фото з окопу на передовій.

Нагадаємо, Козловський показав життя на передовій.

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