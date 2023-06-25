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Возраст сказывается: жена Виктора Павлика заговорила о его проблемах со здоровьем

25 июня 2023 11:34
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Виктора Павлика заговорила о его проблемах со здоровьем
Певец Виктор Павлик с семьей. Фото: instagram.com/repyahovakate/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена певца Виктора Павлика, Екатерина Репьяхова, наведалась с ним в больницу. Блогер рассказала о плохом самочувствии любимого.

Соответствующий пост она сделала в Instagram-сториз.

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Екатерина Репьяхова признается, мужа любит, не смотря на его возраст. Блогер проявила обеспокоенность здоровьем певца.

 

Жена Виктора Павлика заговорила о его проблемах со здоровьем. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Жена Виктора Павлика заговорила о его проблемах со здоровьем. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Жена Виктора Павлика заговорила о его проблемах со здоровьем. Фото: instagram.com/repyahovakate/

"Едем с мужем в больницу. Возраст дает о себе знать. Но я его все равно люблю", — комментирует Репьяхова.

Блогер поделилась, что супруг пожаловался после бани на плохое самочувствие. Павлик рассказал, что после того, как ныряет в холодную воду и выходит из нее, чувствует, как будто земля уходит из-под ног и в глазах темнеет. Поэтому блогер вместе с любимым отправилась на медицинское обследование. В результате у певца обнаружили атеросклеротические бляшки.

Напомним, блогер Екатерина Репьяхова после скандала со спецпропуском отвлеклась стильной фотосессией. Репьяхова на новых снимках предстала в вечернем платье.

Ранее жена певца Виктора Павлика, Екатерина Репьяхова, совершила несколько пластических операций. Блогер "поработала" над носом и подбородком. Екатерина Репьяхова поделилась фото "до" и "после".

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