"Вихола" больше не работает со Спартаком Субботой: ведущий обещает опровержение скандала

Директор института доказательной психотерапии, блогер, психолог Спартак Суббота. Фото: instagram.com/spartaksubbota

Украинское издательство "Вихола" прекращает работу со Спартаком Субботой. Оно издало первую книгу блогера, недавно попавшего в скандал.

Об этом сообщает издательство "Вихола".

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В издательстве рассказали, что тираж книги Субботы "Прекрати это. Как распознать насилие и противодействовать ему" несколько раз допечатывали из-за высокого спроса.

"Друзья, мы приняли решение не продолжать сотрудничество со Спартаком Субботой. Мы не будем публиковать новые тиражи книги "Прекрати это", а также не будем издавать новую книгу автора", — говорится в сообщении.

Книга "Прекрати это" Спартака Субботы. Фото: издательство "Вихола"

В свою очередь Суббота пообещал опубликовать опровержение резонансного расследования на него. По его словам, он будет "строить позиции защиты" постепенно, в свободное от работы время.

"Вчера провел плодотворную встречу с адвокатами, потом работал в привычном режиме, а как только пришел с тренировки и включаюсь в процесс своей защиты. Да, именно защиты. Потому что когда на тебя нападают, ты должен защищаться", — написал Суббота в своем Telegram-канале.

Он отметил, что нет ничего нового в происходящем. Спартак будет сражаться за свою репутацию до конца.

"Шаг за шагом я буду публиковать в своем Telegram основательные разрушения придуманных обвинений. Когда истина будет доказана, в близком кругу останутся только те, кто был рядом в эти дни. Кто свят — пусть первый бросает камень. Но часто оказывается, кто швыряет камни – далек от святости. Всем спасибо, ждите следующих новостей", — добавил он.

Напомним, сеть всколыхнуло расследование психотерапевта Ильи Полуденного в отношении блогера, психолога Спартака (Александра) Субботы. Более полугода против звезды Tik Tok собирали доказательства.