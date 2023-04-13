Скандал зі Спартаком Субботою: у соцмережах підтримали Яновича після гучної заяви про подкаст

Шоумен Євген Янович та блогер, психолог Спартак Суббота. Фото: колаж Новини.LIVE

Вже декілька днів в соцмережах активно обговорюють гучне розслідування психотерапевта Іллі Полудьонного щодо блогера, психолога Спартака (Олександра) Субботи. Через це від співпраці з останнім відмовились і його колеги та приятелі. Співведучий "Подкаст терапії" Євген Янович скасував тур та випуск нового епізоду.

У мережі його підтримали зірки шоу-бізнесу та небайдужі українці.

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"Я щиро переконаний, що 86 випусків подкасту були корисними і я реально не отримував жодного повідомлення, де мені б написали: "Через ваш подкаст моє життя стало гірше". Натомість протилежних повідомлень були тисячі… Я хотів би попросити вибачення. За що конкретно? Я не розумію. Бо я досі не можу це все скласти у голові. Але я просто відчуваю, що винен", — написав Євген.

Переможець восьмого сезону телешоу "Танці з зірками", актор Артур Логай, одним з перших підтримав Яновича, який місця собі не знаходить через викриття Субботи.

"Щось ти жестіш. У мене от відчуття, що треба тебе підтримати, але я не знаю як. Можу ото, що вранці написав. Якби ж то допомогло. О, можу сходити з тобою в театр", — написав Логай.

Більшість користувачів соцмереж не можуть повірити, що більше не побачать улюблений подкаст. Попри скандал з Субботою, вони хочуть й далі дивитися подібний формат.

Не забирайте гідний україномовний контент у молоді. Дайте гарний приклад виходу із ситуації. Цей контент точно кращий ніж про цицьки чи сраки, вибачте. Ви не робили нічого, що могло б нашкодити людям. В кожного є "скелет у шафі", це життя…

Шкода Женю. Якщо він вирішив закрити подкаст, то дипломів таки немає. І це рішення як раз рятує його самого (на щастя)

Не розумію… Не можна залишати "Подкаст терапію"

Ви тим самим підігруєте авторам цих розслідувань. Чому хтось хоче самоствердитися на вашій творчості?

Рішення твоє, але ніби з плеча рубаєш

Я просто в шоку. Хочеться вірити, що це жарт… Але розумію, що ні. Сподіваюсь, з часом все стане на свої місця і "Подкаст терапія" буде жити.

Останній випуск подкасту, який вийшов декілька днів тому, вже набрав понад 250 тисяч переглядів.

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