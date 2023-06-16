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"Вызывайте полицию": Анатолич не смог обменять доллары

16 июня 2023 13:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Вызывайте полицию": Анатолич не смог обменять доллары
Шоумен Анатолий Анатолич. Фото: Instagram/anatoliyanatolich
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В последнее время украинцы не могут обменять наличную иностранную валюту. С подобным столкнулся и шоумен Анатолий Анатолич.

Об этом он рассказал в своем Instagram.

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Подробности

Есть две главные проблемы — обмен иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения и обмен банкнот давних лет выпуска. Анатолич рассказал, что у него не приняли в обменнике немало стодолларовых купюр из-за дефектов и надписей. Некоторые банкноты были выпущены в 2006 году.

Шоумен отметил, что сдать такие банкноты можно, но за это в обменнике просят от 10 до 30%. Это возмутило Анатолича, и он решил найти ответ на этот вопрос в соцсетях.

"Если обменник не принимает у вас деньги — вызывайте полицию. Все очень просто — идете в банк. Если Нацбанк говорит, что все с 1914 года считается действительным, вы идете и сдаете вот такие деньги. Но мне вот интересно, если в "Ощадбанке", например, вам скажут, что из-за печати не принимают такие доллары, есть ли у них основания. Интересно мнение юристов", — сказал Толич.

Реакция соцсетей

  • Спасибо, что поднимаете этот вопрос. Так как это действительно большая проблема и уже доходит до абсурда
  • Сталкивалась тоже с такой ситуацией. Ни "Ощадбанк", ни "Приватбанк" не берут такие деньги. И то, что Гетманцев выступает и говорит, что должны, это все ложь. Они пользуются постановлением 2019 года и не принимают
  • У меня это последние средства, тоже не хотят принимать. Пока моя страна, просто нагло отбирает у меня последнюю надежду на существование
  • Уже кругом пишут сталкивающиеся, уже нужно серьезно обращаться к министру финансов, потому что это ужас
Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich
Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Напомним, ранее мы писали, законно ли отказывать в обмене наличной иностранной валюты. Также мы рассказывали, сколько денег собрала собака Анатолича на помощь животным Херсона.

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