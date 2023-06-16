"Викликайте поліцію": Анатоліч не зміг обміняти долари

Шоумен Анатолій Анатоліч. Фото: Instagram/anatoliyanatolich

Останнім часом українці не можуть обміняти готівкову іноземну валюту. З подібним стикнувся і шоумен Анатолій Анатоліч.

Про це він розповів у своєму Instagram.

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Подробиці

Наразі є дві головні проблеми — обмін іноземних банкнот з ознаками значного зношення або пошкодження та обмін банкнот давніх років випуску. Анатоліч розповів, що в нього не прийняли в обміннику чимало стодоларових купюр через дефекти та надписи. Деякі банкноти були випущені до 2006 року.

Шоумен зазначив, що здати такі банкноти все ж таки можна, але за це в обміннику просять від 10 до 30%. Це обурило Анатоліча, і він вирішив знайти відповідь на це питання в соцмережах.

"Якщо обмінник не приймає у вас гроші — викликайте поліцію. Все дуже просто — йдете у банк. Якщо Нацбанк каже, що все з 1914 року вважається дійсним, ви йдете і здаєте ось такі гроші. Але мені ось цікаво, якщо в "Ощадбанку", наприклад, вам скажуть, що через печаті не приймають такі долари, чи мають вони підстави. Цікава думка юристів", — сказав Толіч.

Реакція соцмереж

Дякую, що підіймаєте це питання. Бо це дійсно велика проблема і вже доходить до абсурду

Стикалась теж з такою ситуацією. Ані "Ощадбанк", ані "Приватбанк" не беруть такі гроші. І те що Гетьманцев виступає і говорить, що повинні, це все брехня. Вони користуються постановою 2019 року і не беруть

В мене це останні кошти, також не хочуть приймати. Наразі моя країна, просто нахабно відбирає у мене останню надію на існування

Вже кругом пишуть що стикалися, вже треба серйозно звертатися до міністра фінансів, бо це жах

Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Нагадаємо, раніше ми писали, чи законно відмовляти в обміні готівкової іноземної валюти. Також ми розповідали, скільки грошей зібрала собака Анатоліча на допомогу тваринам Херсонщини.