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Скільки грошей зібрала собака Анатоліча на допомогу тваринам Херсонщини

11 червня 2023 09:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Скільки грошей зібрала собака Анатоліча на допомогу тваринам Херсонщини
Шоумен Анатолій Анатоліч. Фото: Instagram/anatoliyanatolich
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Після підриву Каховської ГЕС, яка призвела до екологічної та гуманітарної катастрофи на півдні нашої країни, українські знаменитості долучились до зборів коштів на допомогу. Креативно до цієї благодійної ініціативи підійшов шоумен Анатолій Анатоліч. 

Про це він розповів у своєму Instagram. 

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Подробиці 

Вперше після початку повномасштабної війни в Києві проходить дводенний благодійний івент "Кураж Базар". В ньому активну участь беруть й знаменитості. Анатолій Анатоліч вирішив продати своє спортивне взуття, а також залучив домашнього улюбленця — собаку Айзу.

Гостям "Кураж Базару" він пропонував зробити фотографією з нею за 50 гривень. Всі кошти шоумен передав на допомогу тваринам, що постраждали в результаті теракту на Каховській греблі.

"Айза зібрала 5930 грн.Якби не дуже сильний дощ, зібрала б і більше. Але головне — це реакція людей. І готовність допомагати, допомагати і допомагати. Скільки буде треба. Донат за фото був 50 грн. Один хлопець дав 1200 грн за фото, маленька дівчинка дала 200 грн. Айза щаслива. Я теж, бо пишаюся кожним українцем", — написав шоумен.

Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Нагадаємо, раніше ми писали, що після чергового блокування в Instagram Анатоліч змінив стратегію публікацій. Також ми розповідали, що співачка Світлана Лобода готова надати квартиру в Києві для проживання багатодітній сім’ї, яка постраждала від підриву Каховської ГЕС.

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