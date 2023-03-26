Исполнитель роли Гарри Поттера Рэдклифф готовится впервые стать отцом

Британский актер Дэниел Рэдклифф и его девушка Эрин Дарк

На днях папарацци сфотографировали британского актера Дэниела Рэдклиффа и его девушку Эрин Дарк во время прогулки в Нью-Йорке. Многие обратили внимание на округлившейся живот женщины. В ответ на массовые запросы от прессы, официальный представитель знаменитостей подтвердил, что звездная пара ждет первенца.

Также анонимный источник из окружения пары рассказал The Mirror подробности.

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В прошлом году исполнитель роли Гарри Поттера в киноадаптациях романов британской писательницы Джоан Роулинг заявил, что до 2024 года прекращает актерскую карьеру. И причиной этого решения стала именно беременность Эрин, уверяет источник.

"Дэниел и Эрин очень счастливы, что станут родителями. Они в восторге и не могут дождаться, когда станут семьей, состоящей из трех человек", — рассказал инсайдер.

33-летний Дэниел и 38-летняя Эрин вместе уже более десяти лет. Они познакомились в 2012-м на съемках фильма "Убей своих любимых" и с тех пор не расстаются. Звездная пара не раз говорила о том, что счастливы в отношениях.

"Я бесконечно благодарна, что родилась в наше время и меня научили тому, что нужно дождаться тех отношений, в которых партнер будет уважать тебя, будет поддерживать и делать счастливой", — сказала в интервью People Эрин.

Напомним, ранее мы писали, что в возрасте 56 лет скончалась звезда фильмов о Гарри Поттере и франшизах "Звездные войны" британский актер Пол Грант. Также мы писали, что бывший мужчина Джоан Роулинг рассказал, что помог писательнице написать книги о Гарри Поттере.