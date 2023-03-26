Виконавець ролі Гаррі Поттера Редкліфф готується вперше стати батьком

Британський актор Деніел Редкліфф та його дівчина Ерін Дарк

Днями папараці сфотографували британського актора Деніела Редкліффа та його дівчину Ерін Дарк під час прогулянки в Нью-Йорку. Багато хто звернув увагу на живіт жінки, що округлився. У відповідь на масові запити від преси офіційний представник знаменитостей підтвердив, що зіркова пара чекає первістка.

Також анонімне джерело з оточення пари розповіло The Mirror подробиці.

Деталі

Минулого року виконавець ролі Гаррі Поттера в кіноадаптаціях романів британської письменниці Джоан Роулінг заявив, що до 2024 року припиняє акторську кар'єру. І причиною цього рішення стала саме вагітність Ерін, запевняє джерело.

"Деніел та Ерін дуже щасливі, що стануть батьками. Вони в захваті та не можуть дочекатися, коли стануть сім'єю, що складається з трьох людей", — розповів інсайдер.

33-річний Деніел та 38-річна Ерін разом уже понад десять років. Вони познайомилися 2012-го на зйомках фільму "Вбий своїх коханих" і з того часу не розлучаються. Зіркова пара не раз говорила про те, що щасливі у стосунках.

"Я нескінченно вдячна, що народилася в наш час і мене навчили тому, що потрібно дочекатися тих стосунків, у яких партнер поважатиме тебе, підтримуватиме і робитиме щасливою", — сказала в інтерв'ю People Ерін.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у віці 56 років помер зірка фільмів про Гаррі Поттера та франшизи "Зоряні війни" британський актор Пол Грант. Також ми писали, що ексчоловік Джоан Роулінг розповів, що допоміг письменниці написати книги про Гаррі Поттера.