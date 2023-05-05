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Исполнитель роли Люка Скайвокера в "Звездных войнах" собрал немалую сумму на дроны для Украины

5 мая 2023 10:54
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Исполнитель роли Люка Скайвокера в "Звездных войнах" собрал немалую сумму на дроны для Украины
Американский актер Марк Хэмилл и дрон. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Осенью прошлого года голливудский актер Марк Хэмилл стал послом фандрейзинговой платформы UNITED24. Тогда он лично пообщался с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Стало известно, сколько Хэмилл собрал на дроны RQ-35 Heidrun для украинских военных.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

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По словам чиновника, легенда "Звездных войн" и посол UNITED24 Марк Гэмилл собрал 1 млн 517 тысяч долларов на дроны RQ-35 Heidrun.

"Теперь наши защитники и защитницы получат 10 мощных разведывательных беспилотников датского производства. RQ-35 Heidrun — эффективный и простой в управлении БпЛА для качественных разведывательных миссий. Также он может противостоять средствам радиоэлектронной борьбы россиян", — написал Федоров.

Чиновник также отметил, что сбор был закрыт во Всемирный день "Звездных войн", что очень символично.

Собрание Марка Хэмилла на ВСУ. Скриншот: Telegram/zedigital

Напомним, ранее мы писали, что Марк Хэмилл провел онлайн-встречу с защитниками Украины. Также мы рассказывали, что звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник и актриса Иванна Сахно приехали в Киев поздравить UNITED24 с годовщиной деятельности.

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