Исполнитель роли Люка Скайвокера в "Звездных войнах" собрал немалую сумму на дроны для Украины
Осенью прошлого года голливудский актер Марк Хэмилл стал послом фандрейзинговой платформы UNITED24. Тогда он лично пообщался с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Стало известно, сколько Хэмилл собрал на дроны RQ-35 Heidrun для украинских военных.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
Помощь от актера
По словам чиновника, легенда "Звездных войн" и посол UNITED24 Марк Гэмилл собрал 1 млн 517 тысяч долларов на дроны RQ-35 Heidrun.
"Теперь наши защитники и защитницы получат 10 мощных разведывательных беспилотников датского производства. RQ-35 Heidrun — эффективный и простой в управлении БпЛА для качественных разведывательных миссий. Также он может противостоять средствам радиоэлектронной борьбы россиян", — написал Федоров.
Чиновник также отметил, что сбор был закрыт во Всемирный день "Звездных войн", что очень символично.
Напомним, ранее мы писали, что Марк Хэмилл провел онлайн-встречу с защитниками Украины. Также мы рассказывали, что звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник и актриса Иванна Сахно приехали в Киев поздравить UNITED24 с годовщиной деятельности.