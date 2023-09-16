Исполнитель роли Росомахи разводится с супругой после 27 лет брака

Актеры Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс. Фото: Google

Австралийская кинозвезда Хью Джекман, известный, в частности, благодаря роли супергероя-мутанта Росомахи во франшизе "Люди Икс", разводится со своей женой, актрисой Деборри-Ли Фернес. Они вместе были почти 30 лет и воспитали двух приемных детей.

Об этом сообщает издание People.

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"Нам удалось прожить почти три десятка лет вместе как муж и жена в прекрасном, любящем браке. Наш путь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить свое собственное развитие", — говорится в сообщении, которое звездная пара предоставила изданию.

Звездные супруги после развода останутся в хороших отношениях и отметили, что семья была и всегда будет главным приоритетом.

"Мы приступаем к этой следующей главе с благодарностью, любовью и добротой. Мы очень ценим ваше понимание и просим уважать нашу частную жизнь, поскольку наша семья проходит этот переходный период во всей нашей жизни", — сообщили Хью и Деббори-Ли, добавив, что это единственное заявление на этот счет.

Причины развода не уточняются. 67-летняя Дебора старше Джекмана на 13 лет, что нередко вызывало обсуждения в обществе. Они познакомились на съемках австралийского сериала "Корелли" и начали встречаться. На тот момент Хью был начинающим актером, а Фернесс уже была известной.

В 1996 году они поженились. Считались одной из самых ярких и крепких пар Голливуда. У Джекмана и Фернес двое приемных детей: 23-летний Оскар и 18-летняя Ава.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что звезда сериала "Игра престолов" после новости о разводе изменилась до неузнаваемости. Также мы рассказывали, что экс-жена актера Константина Войтенка показала, как восстанавливается после скандального признания о домашнем насилии.