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Виконавець ролі Росомахи розлучається з дружиною після 27 років шлюбу

16 вересня 2023 08:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Виконавець ролі Росомахи розлучається з дружиною після 27 років шлюбу
Актори Г’ю Джекман та Деборра-Лі Фернес. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Австралійська кінозірка Г’ю Джекман, відомий, зокрема, завдяки ролі супергероя-мутанта Росомахи у франшизі "Люди Ікс", розлучається зі своєю дружиною, акторкою Деборрі-Лі Фернес. Вони разом були майже 30 років та виховали двох прийомних дітей.

Про це повідомляє видання People. 

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Подробиці

"Нам пощастило прожити майже три десятки років разом як чоловік і дружина у прекрасному, люблячому шлюбі. Наш шлях змінюється, і ми вирішили розлучитися, щоб продовжити свій власний розвиток", — йдеться у повідомленні, яке зіркова пара надала виданню.

Зіркове подружжя після розлучення залишиться у добрих відносинах і зазначило, що сім'я була і завжди буде головним пріоритетом.

"Ми приступаємо до цього наступного розділу з подякою, любов'ю та добротою. Ми дуже цінуємо ваше розуміння і просимо поважати наше приватне життя, оскільки наша сім'я проходить цей перехідний період у всьому нашому житті", — повідомили Г’ю та Дебборі-Лі, додавши, що це єдина заява з цього приводу.

Причини розлучення не уточнюються. 67-річна Дебора старша за Джекмана на 13 років, що нерідко обговорювали в суспільстві. Вони познайомилися на зйомках австралійського серіалу "Кореллі" і одразу почали зустрічатися. На той момент Г'ю був актором-початківцем, а Фернесс вже була відомою.

1996 року вони одружилися. Вважалися однією з найяскравіших і найміцніших пар Голлівуду. У Джекмана та Фернес двоє прийомних дітей: 23-річний Оскар та 18-річна Ава.

Г’ю Джекман та Деборра-Лі Фернес. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка серіалу "Гра престолів" після новини про розлучення змінилась до невпізнаваності. Також ми розповідали, що ексдружина актора Костянтина Войтенка показала, як відновлюється після скандального зізнання про домашнє насильство.

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