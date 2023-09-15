Ексдружина Войтенка показала, як відновлюється після скандального зізнання про домашнє насильство

Валентина Марініна. Фото: instagram.com/valya.marinina/

Танцівниця Валентина Марініна нещодавно зізналася, що колишній чоловік, актор Костянтин Войтенко, жорстоко поводився з нею у шлюбі. Тепер Валентина намагається налагодити власне життя після скандалу.

Як відновлює душевні сили Марініна показала в Instagram.

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Відновлення після скандалу

Марініна раніше розповіла, що під час сімейного життя потерпала від фізичного та психологічного насильства з боку ексчоловіка. Жінка зізнається, що сама досі не впевнена, чи правильно вчинила, коли надала публічного розголосу власній драмі. Валентині почали писати жінки зі всієї країни зі словами підтримки та власними історіями. Танцівниця розповіла, що навряд чи буде більше розповідати про минуле, але вирішила поділитися іншими особистими моментами.

Валентина Марініна показала, чим займається після скандалу щодо свого зізнання про насильства з боку чоловіка. Фото: instagram.com/valya.marinina/

На відео, яким поділилася Марініна вона малює картину.

"У мене все добре. Відновлююся. Живу своє і наше з Еммі життя. Дякую, мої люди", — прокоментувала допис жінка.

На іншому фото, яким вона поділилася, зображена її дочка.

"Поки це все, чим готова ділитися", — написала у соціальній мережі танцівниця.

Валентина Марініна показала, своє життя після скандалу щодо свого зізнання про насильства з боку чоловіка. Фото: instagram.com/valya.marinina/

Валентина перебуває з донькою у Ірландії, куди поїхала після початку повномасштабного вторгнення.

Костянтин Войтенко та Валентина Марініна розлучилися у жовтні 2022 року. Експодружжя має спільну доньку — 6-річну Емілію. Актор зустрічається із дизайнером Наталією Камінською.

Нагадаємо, відомий український актор Валентин Войтенко вперше прокоментував звинувачення своєї колишньої дружини.

Раніше колишня актора Костянтина Войтенка показала переписку з ним.