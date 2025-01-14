Виктор Ющенко внезапно встретился с Михаилом Поплавским — фото

Украинский певец Михаил Поплавский и третий президент Украины Виктор Ющенко. Фото: instagram/poplavskiy_michail

Народный артист Украины Михаил Поплавский встретился с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко. Он пригласил его в университет, в котором работает ректором.

Снимки певец выложил в Instagram.

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Виктор Ющенко встретился с Поплавским

Бывший президент Украины Виктор Ющенко пришел в гости к певцу и ректору Михаилу Поплавскому в столичный университет. Они обсудили образовательные реформы и сохранение культурного наследия Украины.

"Виктор Ющенко — великий украинец, Президент 2005-2010 годов. Поговорили о важности сохранения национальной идентичности, развитии украинского образования и культуры. Спасибо за встречу! Давайте вместе держать украинскую волну! Украина превыше всего!" — написал исполнитель.

Михаил Поплавский и Виктор Ющенко. Фото: instagram/poplavskiy_michail

Михаил Поплавский и Виктор Ющенко прогулялись по университету. Фото: instagram/poplavskiy_michail

Михаил Поплавский и Виктор Ющенко в столичном университете. Фото: instagram/poplavskiy_michail

Напомним, дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко оказалась в эпицентре ракетной атаки. Также семья Ющенко встретилась с американским режиссером Шоном Пенном.