Виктор Ющенко внезапно встретился с Михаилом Поплавским — фото

Виктор Ющенко засветился в звездной компании Поплавского
Народный артист Украины Михаил Поплавский встретился с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко. Он пригласил его в университет, в котором работает ректором.
Снимки певец выложил в Instagram.
Виктор Ющенко встретился с Поплавским
Бывший президент Украины Виктор Ющенко пришел в гости к певцу и ректору Михаилу Поплавскому в столичный университет. Они обсудили образовательные реформы и сохранение культурного наследия Украины.
"Виктор Ющенко — великий украинец, Президент 2005-2010 годов. Поговорили о важности сохранения национальной идентичности, развитии украинского образования и культуры. Спасибо за встречу! Давайте вместе держать украинскую волну! Украина превыше всего!" — написал исполнитель.
Напомним, дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко оказалась в эпицентре ракетной атаки. Также семья Ющенко встретилась с американским режиссером Шоном Пенном.
Читайте Новини.LIVE!