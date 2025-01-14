Віктор Ющенко раптово зустрівся з Михайлом Поплавським — фото

Віктор Ющенко засвітився в зірковій компанії Поплавського
Народний артист України Михайло Поплавський зустрівся з колишнім президентом України Віктором Ющенко. Він запросив його до університету, в якому працює ректором.
Світлини співак виклав в Instagram.
Віктор Ющенко зустрівся з Поплавським
Колишній президент України Віктор Ющенко завітав у гості до співака та ректора Михайла Поплавського до столичного університету. Вони обговорили освітні реформи та збереження культурної спадщини України.
"Віктор Ющенко — великий українець, Президент 2005-2010 років. Поговорили про важливість збереження національної ідентичності, розвиток української освіти та культури. Дякую за зустріч! Тримаймо разом українську хвилю! Україна понад усе!" — написав виконавець.
Нагадаємо, донька третього президента України Віктора Ющенка опинилась в епіцентрі ракетної атаки. Також родина Ющенка зустрілась з американським режисером Шоном Пенном.
Читайте Новини.LIVE!