Виктор Павлик впервые за долгое время показал единственную дочь - фото

Виктор Павлик. Фото: instagram.com/viktorpavlik

Певец Виктор Павлик впервые за долгое время поделился фотографией со своей единственной дочерью Кристиной. Исполнитель поздравил девушку с особым праздником.

Фото артист опубликовал в Instagram.

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10 января единственная дочь исполнителя отпраздновала свой день рождения. Кристине исполнилось 38 лет.

По случаю праздника Павлик опубликовал редкий кадр, на котором позировал рядом с дочерью и подросшим внуком. Семья обнималась и счастливо улыбалась на камеру.

Виктор Павлик с дочерью и внуком. Фото: instagram.com/viktorpavlik

"Дочка, поздравляю", — обратился к Кристине звездный отец.

Напомним, что Виктор Павлик отец четверых детей. Старшего сына Александра, которому сейчас 40 лет, родила артисту его первая жена Лидия. Во втором браке с женщиной по имени Светлана у певца родилась дочь Кристина.

Со своей третьей женой Ларисой Созаевой Павлик прожил в браке более 20 лет. У супругов был сын Павел, который ушел из жизни в 22-летнем возрасте из-за онкологического заболевания. Сейчас певец женат на 30-летней блогере Екатерине Репяховой и имеет 3-летнего сына Михаила.

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