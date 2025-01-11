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Виктор Павлик на редком фото показал дочь и внука

11 января 2025 12:07
Мария Покровская - Редактор
Виктор Павлик впервые за долгое время показал единственную дочь - фото
Виктор Павлик. Фото: instagram.com/viktorpavlik
Мария Покровская - Редактор

Певец Виктор Павлик впервые за долгое время поделился фотографией со своей единственной дочерью Кристиной. Исполнитель поздравил девушку с особым праздником.

Фото артист опубликовал в Instagram.

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Виктор Павлик показал дочь и внука

10 января единственная дочь исполнителя отпраздновала свой день рождения. Кристине исполнилось 38 лет.

По случаю праздника Павлик опубликовал редкий кадр, на котором позировал рядом с дочерью и подросшим внуком. Семья обнималась и счастливо улыбалась на камеру.

Виктор Павлик с дочерью Кристиной и внуком
Виктор Павлик с дочерью и внуком. Фото: instagram.com/viktorpavlik

"Дочка, поздравляю", — обратился к Кристине звездный отец.

Напомним, что Виктор Павлик отец четверых детей. Старшего сына Александра, которому сейчас 40 лет, родила артисту его первая жена Лидия. Во втором браке с женщиной по имени Светлана у певца родилась дочь Кристина.

Со своей третьей женой Ларисой Созаевой Павлик прожил в браке более 20 лет. У супругов был сын Павел, который ушел из жизни в 22-летнем возрасте из-за онкологического заболевания. Сейчас певец женат на 30-летней блогере Екатерине Репяховой и имеет 3-летнего сына Михаила.

Ранее стало известно, что Венсан Кассель стал отцом в четвертый раз.

Также мы писали, что жена Григория Решетника показала, где отдыхает с тремя сыновьями.

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12:44 В Черном море произошел новый выброс нефтепродуктов из танкера РФ

12:41 Военные ВСУ ликвидировали атаку "Шахедов" на востоке — видео

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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