Виктор Павлик впервые за долгое время показал единственную дочь - фото

Виктор Павлик на редком фото показал дочь и внука
Певец Виктор Павлик впервые за долгое время поделился фотографией со своей единственной дочерью Кристиной. Исполнитель поздравил девушку с особым праздником.
Фото артист опубликовал в Instagram.
Виктор Павлик показал дочь и внука
10 января единственная дочь исполнителя отпраздновала свой день рождения. Кристине исполнилось 38 лет.
По случаю праздника Павлик опубликовал редкий кадр, на котором позировал рядом с дочерью и подросшим внуком. Семья обнималась и счастливо улыбалась на камеру.
"Дочка, поздравляю", — обратился к Кристине звездный отец.
Напомним, что Виктор Павлик отец четверых детей. Старшего сына Александра, которому сейчас 40 лет, родила артисту его первая жена Лидия. Во втором браке с женщиной по имени Светлана у певца родилась дочь Кристина.
Со своей третьей женой Ларисой Созаевой Павлик прожил в браке более 20 лет. У супругов был сын Павел, который ушел из жизни в 22-летнем возрасте из-за онкологического заболевания. Сейчас певец женат на 30-летней блогере Екатерине Репяховой и имеет 3-летнего сына Михаила.
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