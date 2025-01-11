Віктор Павлік вперше за тривалий час показав єдину доньку - фото

Віктор Павлік на рідкісному фото показав доньку та онука
Співак Віктор Павлік вперше за тривалий час поділився світлиною зі своєю єдиною донькою Христиною. Виконавець привітав дівчину з особливим святом.
Фото артист опублікував у Instagram.
Віктор Павлік показав доньку та онука
10 січня єдина дочка виконавця відсвяткувала свій день народження. Христині виповнилося 38 років.
З нагоди свята Павлік опублікував рідкісний кадр, на якому позував поруч із донькою та підрослим онуком. Родина обіймалася та щасливо усміхалася на камеру.
"Доню, вітаю", — звернувся до Христини зірковий батько.
Нагадаємо, що Віктор Павлік батько чотирьох дітей. Старшого сина Олександра, якому зараз 40 років, народила артисту його перша дружина Лідія. У другому шлюбі із жінкою на ім'я Світлана в співака народилася донька Христина.
Зі своєю третьою дружиною Ларисою Созаєвою Павлік прожив у шлюбі понад 20 років. У подружжя був син Павло, який пішов з життя у 22-річному віці через онкологічне захворювання. Наразі співак одружений із 30-річною блогеркою Катериною Реп'яховою та має 3-річного сина Михайла.
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