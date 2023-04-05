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Виктор Павлик подписался под кредит в десятки тысяч долларов, но деньги не для певца

5 апреля 2023 19:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Певец Виктор Павлик
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Начало весны вышло для блогера, жены певца Виктора Павлика, Екатерины Репяховой очень насыщенным. После пластических операций 28-летняя девушка анонсировала покупку дорогого автомобиля. Для этого она пошла в один из банков в столице и взяла звездного мужа, выступившего поручителем.

Об этом Репяхова рассказала в своих Instastories.

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Подробности

Екатерина уже заплатила автосалону 60% от стоимости машины, остальные 40% взяла в долг в банке. Учитывая цену автомобиля в 50 тысяч долларов, в учреждении Репяхова взяла кредит на 20 тысяч долларов. Поручителем выступил Виктор Павлик, подписывавший бумаги в то время, как жена все снимала на видео.

Также Репяхова показала свидетельство о браке, который звездная пара тоже взяла с собой в банк.

По словам Екатерины, она взяла кредит на три года под пять процентов. Впрочем, Репяхова надеется, что сможет вернуть деньги в течение 2023-го. Екатерина пока не рассекретила, какой именно автомобиль приобрела.

После визита в банк звездная пара устроила горячие поцелуи на камеру. Все как у блогеров.

Напомним, ранее мы писали, что супруга Виктора Павлика призналась, кто больше зарабатывает в семье и сколько именно. Также мы рассказывали, сколько заплатила Екатерина Репяхова за недавнюю пластическую операцию.

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