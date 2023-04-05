Віктор Павлік підписався під кредит на десятки тисяч доларів, але гроші не для співака

Співак Віктор Павлік

Початок весни вийшов для блогерки, дружини співака Віктора Павліка, Катерини Реп'яхової дуже насиченим. Після пластичних операцій 28-річна дівчина анонсувала покупку дорогої автівки. Для цього вона пішла в один з банків у столиці та взяла зіркового чоловіка, який виступив поручителем.

Про це Реп’яхова розповіла у своїх Instastories.

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Катерина вже заплатила автосалону 60% від вартості машини, решту 40% пішла позичати у банку. Враховуючи ціну автомобіля в 50 тисяч доларів, в установі Реп’яхова взяла кредит на 20 тисяч доларів. Поручителем виступив Віктор Павлік, який підписував папери у той час, як дружина все знімала на відео.

Також Реп’яхова показала свідоцтво про шлюб, який зіркова пара також взяла із собою до банку.

За словами Катерини, вона взяла кредит на три роки під 5 відсотків. Втім, Реп’яхова сподівається, що зможе повернути гроші протягом 2023-го. Катерина поки що не розсекретила, яке саме авто придбала.

Після візиту до банку зіркова пара влаштувала палкі поцілунки на камеру. Все як у блогерів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина Віктора Павліка зізналась, хто більше заробляє в родині та скільки саме. Також ми розповідали, скільки заплатила Катерина Реп’яхова за нещодавню пластичну операцію.