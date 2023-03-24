Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Скільки заплатила дружина Павліка за пластичну операцію arrow

Скільки заплатила дружина Павліка за пластичну операцію

24 березня 2023 13:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Блогерка та дружина співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні блогерка та дружина співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, зробила кілька пластичних операцій. Вона наважилась на ринопластику та ліпофілінг підборіддя.

У своїх Instastories Реп'яхова розповіла, скільки вона заплатила за хірургію. 

Читайте також:

Деталі 

За словами блогерки, в неї була класична ринопластика. А операція на перегородці носа називається септопластика, це коли є викривлення на комп’ютерній томографії носових пазух). Операція обійшлась Реп'яховій у 3520 євро (140 тисяч гривень. Вона зазначила, що якщо потрібно додатково вирівнювати перегородку, то треба викласти додатково 1100 євро (44 тисяч гривень).

За словами Реп’яхової, Віктор Павлік був проти пластики. Співак навіть казав їй, що не приїде до лікарні. Втім, після операції Народний артист України таки приїхав підтримати дружину, яку жартома назвав Франкенштейном. 

Після операцій Реп’яхова розповіла про своє самопочуття. За її словами, найважчим було те, що ніс не дихав. Найскладнішими виявилися дві години після операції. Також в блогерки болів живіт, бо звідти хірурги брали жир, аби додати його в підборіддя. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що відверту фотосесію дружини Віктора Павліка розкритикували у соцмережах. Також ми розповідали, що "Міс Україна Всесвіт" зізналась, чи робила пластичні операції та на які процедури наважилась.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

15:04 Гауляйтер Аксьонов створив свою ПВК у Криму: ЗМІ знайшли зв'язок з "Вагнер"

15:03 Легенда боксу зіштовхнула Усика і Ф'юрі лобами

Новина з відео

14:59 Зеленський виступив перед випускниками-нацгвардійцями: що сказав глава держави

14:55 Суд ухвалив вирок колишньому посадовцю Міноборони України за хабарництво

Новина з фото

14:50 Весняне аномальне потепління "змиє" дощами: несподіваний прогноз від Укргідрометцентру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:40 Пляжний сезон під забороною: експерти попереджають про високий ступінь замінованості

Новина з фото

14:31 У Києві поліція відкрила справу проти переселенців, які викинули собаку з вікна

Новина з фото

14:28 Правоохоронці отримали від журналістів відео, які доводять звірства рф у Бучі

Новина з фото

14:22 "Його нагнули": Лобода розповіла про Кіркорова та дзвінки від російської влади

14:10 В Одеській області розпочалась перевірка доріг на готовність до літа

Новина з відео

14:59 Зеленський виступив перед випускниками-нацгвардійцями: що сказав глава держави

Новина з відео

14:40 Пляжний сезон під забороною: експерти попереджають про високий ступінь замінованості

Новина з відео

14:01 Україна передала росії частину полонених окупантів без обміну: подробиці

Новина з відео

12:40 Флоту рф вже не так спокійно у своїй "тихій гавані", — Гуменюк

Новина з відео

12:27 Залужний згадав про ракетний удар по базі окупантів у Бердянську

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:26 Гурт Linkin Park презентував невидану раніше пісню, відеоряд до якої підібрав штучний інтелект

Новина з відео

12:10 "Зернова угода": рф намагається маніпулювати світом

Новина з відео

11:58 Солістка гурту KAZKA присвятила нову пісню своєму бойфренду та натякнула на весілля

Новина з відео

11:56 Співачка з окупованого Мелітополя зняла кліп на пісню "Парова машина"

Новина з відео

11:30 Зірка "Кварталу 95" зробив гучну заяву після виходу скандальної пісні "Дика Дичка"

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чим зараз займається зірка "Підйому"

Ексклюзив

06:10В Україні закрилися сотні обмінників: як вони працюють і скільки заробляють

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

Ексклюзив

19:00Дунайка вже на прилавках Привозу: як її краще приготувати — поради продавців

18:40Ізраїльські "Ловці дронів" скоро приїдуть в Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:00На годину вперед: одесити про переведення часу

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:13Аналітики оцінили максимальну вартість валюти у 2023-му

Актуальне по темі

None 24 Березень 15:04

Гауляйтер Аксьонов створив свою ПВК у Криму: ЗМІ знайшли зв'язок з "Вагнер"

None 24 Березень 15:07

Легенда боксу зіштовхнула Усика і Ф'юрі лобами

None 24 Березень 14:59

Зеленський виступив перед випускниками-нацгвардійцями: що сказав глава держави

None 24 Березень 14:52

Суд ухвалив вирок колишньому посадовцю Міноборони України за хабарництво

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB