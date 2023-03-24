Скільки заплатила дружина Павліка за пластичну операцію

Блогерка та дружина співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова

Напередодні блогерка та дружина співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, зробила кілька пластичних операцій. Вона наважилась на ринопластику та ліпофілінг підборіддя.

У своїх Instastories Реп'яхова розповіла, скільки вона заплатила за хірургію.

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За словами блогерки, в неї була класична ринопластика. А операція на перегородці носа називається септопластика, це коли є викривлення на комп’ютерній томографії носових пазух). Операція обійшлась Реп'яховій у 3520 євро (140 тисяч гривень. Вона зазначила, що якщо потрібно додатково вирівнювати перегородку, то треба викласти додатково 1100 євро (44 тисяч гривень).

За словами Реп’яхової, Віктор Павлік був проти пластики. Співак навіть казав їй, що не приїде до лікарні. Втім, після операції Народний артист України таки приїхав підтримати дружину, яку жартома назвав Франкенштейном.

Після операцій Реп’яхова розповіла про своє самопочуття. За її словами, найважчим було те, що ніс не дихав. Найскладнішими виявилися дві години після операції. Також в блогерки болів живіт, бо звідти хірурги брали жир, аби додати його в підборіддя.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відверту фотосесію дружини Віктора Павліка розкритикували у соцмережах. Також ми розповідали, що "Міс Україна Всесвіт" зізналась, чи робила пластичні операції та на які процедури наважилась.