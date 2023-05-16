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Виктор Павлик похвастался пропуском "для избранных" и попал в скандал

16 мая 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Виктор Павлик похвастался пропуском "для избранных" и попал в скандал
Певец Виктор Павлик со своей женой Екатериной Репяховой. Фото: Instagram.com/repyahovakate
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинский певец Виктор Павлик, сам того не зная, попал в скандальную историю. И в этом ему помогла его молодая жена Екатерина Репяхова.

Она взяла и выложила в Instagram видео, как они машиной мчатся по Южному мосту в Киеве. Да еще и кичатся, что так быстро и беспрепятственно едут, потому что имеют "волшебную бумажку" под названием спецпропуск.

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Как известно, в Киеве Южный мост закрыли летом прошлого года, но не для всех. Движение по мосту разрешено только для спецтранспорта, общественного и транзитного грузового транспорта, а также для автомобилей со спецпропусками. Их, как известно, выписывает Киевская городская военная администрация.

Из видео понятно, что именно таким пропуском и кичится известный певец.

К тому же, говорит своей жене, что это он делает ей такой подарок. Судя по видео, молодая жена Павлика в восторге от такого романтического презента.

Накатал еще на штраф

Помимо пропуска видно, что известный певец сам управляет автомобилем. И видно, что он не пристегнут ремнем безопасности.

Как известно, по последним правилам ПДД, за непристегнутый ремень безопасности предусмотрен штраф — 510 гривен.

Реакция пользователей соцсетей

На романтическое видео супругов уже отреагировали пользователи соцсетей.

"Что это за фигня?? Романтический подарок для женщины — это пропуск по стратегическому объекту, где запрещено передвигаться по гражданскому? Тю, может лучше горящую путевку для влюбленных на Донбасс?" — пишет Наталья Борисовская Facebook.

"Хороший мужчина! В следующий раз подарит пропуск заплывать за буйки и ездить на "красный" свет", — пишет другой пользователь сети.

Напомним, Иво Бобул будет судиться с журналисткой после скандального интервью. Он настаивает, что не разрешал блоггеру его публиковать.

 

 

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