Виктор Павлик похвастался пропуском "для избранных" и попал в скандал
Украинский певец Виктор Павлик, сам того не зная, попал в скандальную историю. И в этом ему помогла его молодая жена Екатерина Репяхова.
Она взяла и выложила в Instagram видео, как они машиной мчатся по Южному мосту в Киеве. Да еще и кичатся, что так быстро и беспрепятственно едут, потому что имеют "волшебную бумажку" под названием спецпропуск.
Как известно, в Киеве Южный мост закрыли летом прошлого года, но не для всех. Движение по мосту разрешено только для спецтранспорта, общественного и транзитного грузового транспорта, а также для автомобилей со спецпропусками. Их, как известно, выписывает Киевская городская военная администрация.
Из видео понятно, что именно таким пропуском и кичится известный певец.
К тому же, говорит своей жене, что это он делает ей такой подарок. Судя по видео, молодая жена Павлика в восторге от такого романтического презента.
Накатал еще на штраф
Помимо пропуска видно, что известный певец сам управляет автомобилем. И видно, что он не пристегнут ремнем безопасности.
Как известно, по последним правилам ПДД, за непристегнутый ремень безопасности предусмотрен штраф — 510 гривен.
Реакция пользователей соцсетей
На романтическое видео супругов уже отреагировали пользователи соцсетей.
"Что это за фигня?? Романтический подарок для женщины — это пропуск по стратегическому объекту, где запрещено передвигаться по гражданскому? Тю, может лучше горящую путевку для влюбленных на Донбасс?" — пишет Наталья Борисовская Facebook.
"Хороший мужчина! В следующий раз подарит пропуск заплывать за буйки и ездить на "красный" свет", — пишет другой пользователь сети.
Напомним, Иво Бобул будет судиться с журналисткой после скандального интервью. Он настаивает, что не разрешал блоггеру его публиковать.