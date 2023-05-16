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Віктор Павлік похизувався перепусткою "для обраних" і втрапив у скандал

16 травня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Віктор Павлік похизувався перепусткою "для обраних" і втрапив у скандал
Співак Віктор Павлік зі своєю дружиною Катериною Репяховою. Фото: Іnstagram.com/repyahovakate
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Український співак Віктор Павлік, само того не знаючи, втрапив у халепу. І в цьому йому допомогла його молода дружина Катерина Репяхова. 

Вона взяла і виклала в Instagram відео, як вони машиною мчать по Південному мосту у Києві. Ще й хизуються, що так швидко і безперешкодно їдуть, бо мають "чарівний папірець" під назвою спецперепустка. 

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Як відомо, у Києві закрили Південний міст з літа минулого  року, але не для всіх. Рух мостом дозволено лише для спецтранспорту, громадського та транзитного вантажного транспорту, а також для автівок зі спецперепустками. Їх, як відомо, виписує Київська міська військова адміністрація. 

З відео добряче видно, що саме такою перепусткою і хизується відомий співак. 

До того ж каже своїй дружині, що це він робить їй такий подарунок. Судячи з відео, молода дружина Павліка — в захваті від такого "романтичного" презенту.

Накатав ще на штраф

Крім перепустки видно, що відомий співак сам кермує автівкою.  І видно, що він не пристебнутий паском безпеки.

Як відомо, за останніми правилами ПДР, за непристебнутий пасок безпеки передбачений штраф — 510 гривень.

Реакція дописувачів

На романтичне відео подружжя вже відреагували дописувачі соцмереж. 

"Що це за фігня?? Романтичний подарунок для жінки - це перепустка по стратегічному об‘єкту, де заборонено пересуватися цивільним? Тю, може краще гарящюю путьовку для влюбльоних на Данбас? Тут у нас стільки інстаграм локацій є",  — написала Наталка Борисовська у Facebook.

"Гарний чоловік! Наступного разу подарує перепустку запливати за буйки та їздити на "червоне" світло(", — пише інший користувач мережі.

Нагадаємо, Іво Бобул судитиметься із журналісткою після скандального інтерв'ю. Він наполягає, що не дозволяв блогерці його публікувати.

 

 

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