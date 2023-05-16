Віктор Павлік похизувався перепусткою "для обраних" і втрапив у скандал

Співак Віктор Павлік зі своєю дружиною Катериною Репяховою. Фото: Іnstagram.com/repyahovakate

Український співак Віктор Павлік, само того не знаючи, втрапив у халепу. І в цьому йому допомогла його молода дружина Катерина Репяхова.

Вона взяла і виклала в Instagram відео, як вони машиною мчать по Південному мосту у Києві. Ще й хизуються, що так швидко і безперешкодно їдуть, бо мають "чарівний папірець" під назвою спецперепустка.

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Як відомо, у Києві закрили Південний міст з літа минулого року, але не для всіх. Рух мостом дозволено лише для спецтранспорту, громадського та транзитного вантажного транспорту, а також для автівок зі спецперепустками. Їх, як відомо, виписує Київська міська військова адміністрація.

З відео добряче видно, що саме такою перепусткою і хизується відомий співак.

До того ж каже своїй дружині, що це він робить їй такий подарунок. Судячи з відео, молода дружина Павліка — в захваті від такого "романтичного" презенту.

Накатав ще на штраф

Крім перепустки видно, що відомий співак сам кермує автівкою. І видно, що він не пристебнутий паском безпеки.

Як відомо, за останніми правилами ПДР, за непристебнутий пасок безпеки передбачений штраф — 510 гривень.

Реакція дописувачів

На романтичне відео подружжя вже відреагували дописувачі соцмереж.

"Що це за фігня?? Романтичний подарунок для жінки - це перепустка по стратегічному об‘єкту, де заборонено пересуватися цивільним? Тю, може краще гарящюю путьовку для влюбльоних на Данбас? Тут у нас стільки інстаграм локацій є", — написала Наталка Борисовська у Facebook.

"Гарний чоловік! Наступного разу подарує перепустку запливати за буйки та їздити на "червоне" світло(", — пише інший користувач мережі.

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