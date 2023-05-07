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Дружина Павліка повідомила, чи є в їхнього однорічного сина проблеми зі слухом

7 травня 2023 15:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Дружина Павліка повідомила, чи є в їхнього однорічного сина проблеми зі слухом
Співак Віктор Павлик з дружиною та молодшим сином. Фото: Instagram/repyahovakate
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно дружина співака та народного артиста України Віктора Павліка, блогерка Катя Реп'яхова, повідомила, що їхній однорічний син Михайло страждає від проблем з затримкою мовлення. Вона відвідала кількох лікарів, але причину вони так і не виявили. Були підозри на проблеми зі слухом. Тож блогерка повела малюка на обстеження.

Про результати медичних досліджень Реп’яхова повідомила у своїх Instastories.

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Попередньо блогерка з сином пройшла обстеження у реабілітолога, невролога та зробила електроенцефалограму (ЕЕГ), щоб знайти причину порушень. У підсумку Реп’яхова відвела маленького Михайла до сурдолога. Це лікар, робота якого спрямована на вивчення дефектів та порушень слуху.

Син Павлика та Реп'яхової на прийомі у сурдолога. Фото: Instastories/repyahovakate

Результати обстеження потішили зіркових батьків. Жодних патологій слуху у сина Віктора Павліка та Катерини Реп’яхової лікарі не виявили.

"Порушень слуху не виявлено з обох сторін. Тепер я можу спати спокійно. Ми виключили найстрашніше. Будемо займатися педагогікою (корекцією). Наш марафон по лікарнях закінчено", — підсумувала блогерка.

Результати дослідження сина Павлика та Реп'яхової після прийому в сурдолога. Фото: Instastories/repyahovakate

Нагадаємо, раніше ми писали, що дружина Віктора Павліка зізналась, хто більше заробляє в родині. Також ми розповідали про самопочуття Катерини Реп’яхової після пластичних операцій.

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