Іво Бобул судитиметься із журналісткою після скандального інтерв'ю
Український артист Іво Бобул у розмові з журналістами заявив, що подав на Емму Антонюк до суду. Він наполягає, що не дозволяв блогерці публікувати інтерв'ю.
Про це співак повідомив у новому інтерв'ю ЖВЛ ("Життя відомих людей").
На переконання Іво Бобула, Емма Антонюк хоче лише хайпу та популярності.
"Я подав за те, що вона виставила та не мала на це права без мого дозволу. Я не давав на це дозволу. Потрібно мати якусь честь. З вовками я по-вовчи, з людьми — по-людськи. Коли вже я пішов і мені сказали, які вона там питання готувала ще… я все одно б пішов. Вона хотіла хайпанути. Вона така і є", — розповів він.
Скандальне інтерв'ю
- Іво Бобул в інтерв'ю Еммі Антонюк назвав жінок "меркантильними" та дорікнув журналістці за те, що у 32 роки вона без чоловіка та дітей. Коли Емма назвала ці заяви сексистськими, Іво з образами пішов з розмови.
- Інтерв'ю довго та активно обговорювали в усіх соцмережах. Ще тоді артист заявив, що дозволу на публікацію не давав й пригрозив позовом.
- Сама Емма Антонюк раніше заявляла, що судової суперечки з Іво Бобулом не боїться .
Нагадаємо, співак Іво Бобул за скандальне інтерв'ю Еммі Антонюк вибачився . У ньому зірка назвав жінок "меркантильними" та "розбещеними". Виконавець у своєму сторіс в Instagram написав, що не думав, що може так "засмутити когось своїми висловлюваннями".