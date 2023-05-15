Іво Бобул судитиметься із журналісткою після скандального інтерв'ю

Український артист Іво Бобул. Фото: УНІАН

Український артист Іво Бобул у розмові з журналістами заявив, що подав на Емму Антонюк до суду. Він наполягає, що не дозволяв блогерці публікувати інтерв'ю.

Про це співак повідомив у новому інтерв'ю ЖВЛ ("Життя відомих людей").

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На переконання Іво Бобула, Емма Антонюк хоче лише хайпу та популярності.

"Я подав за те, що вона виставила та не мала на це права без мого дозволу. Я не давав на це дозволу. Потрібно мати якусь честь. З вовками я по-вовчи, з людьми — по-людськи. Коли вже я пішов і мені сказали, які вона там питання готувала ще… я все одно б пішов. Вона хотіла хайпанути. Вона така і є", — розповів він.

Скандальне інтерв'ю

Іво Бобул в інтерв'ю Еммі Антонюк назвав жінок "меркантильними" та дорікнув журналістці за те, що у 32 роки вона без чоловіка та дітей. Коли Емма назвала ці заяви сексистськими, Іво з образами пішов з розмови.

Інтерв'ю довго та активно обговорювали в усіх соцмережах. Ще тоді артист заявив, що дозволу на публікацію не давав й пригрозив позовом.

Сама Емма Антонюк раніше заявляла, що судової суперечки з Іво Бобулом не боїться .

Нагадаємо, співак Іво Бобул за скандальне інтерв'ю Еммі Антонюк вибачився . У ньому зірка назвав жінок "меркантильними" та "розбещеними". Виконавець у своєму сторіс в Instagram написав, що не думав, що може так "засмутити когось своїми висловлюваннями".