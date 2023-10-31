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Виктория Бекхэм показала, как на ней сидит платье пышнотелой Ким Кардашьян

31 октября 2023 11:25
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Виктория Бекхэм показала, как на ней сидит платье пышнотелого Ким Кардашьян
Дизайнер Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дизайнер Виктория Бекхэм примерила платье, которое создала специально для Ким Кардашян. В нем Ким была на модном показе Бекхэм на Неделе моды в Париже.

Нарядом Викория похвастались в своих социальных сетях.

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На фигуре Бекхэм платье выглядит несколько иначе, и похоже на стиль оверсайза. На показ Виктории Ким надела сиреневое атласное платье-ночнушку с откровенным декольте. 42-летняя обладательница пышных форм, Ким, также надела роскошные бриллиантовые украшения спустя семь лет после того, как ее ограбили с оружием в столице Франции.

 

 

 

"Я создала это платье эксклюзивно для Ким Кардашян, чтобы она надела его на мое шоу #VBSS24 в Париже. Я сразу захотела его и себе! Форма проста, приятна и в красивом baby-розовом цвете!", — прокомментировала Бекхэм видео, позируя перед зеркалом.

В октябре 2016 года преступники у Ким Кардашьян в Париже украли шкатулку с драгоценностями стоимостью 6 миллионов евро и кольцо стоимостью 4 миллиона евро, ворвавшись в ее гостиничный номер и приставив пистолет к голове.

С тех пор Ким рассказала о своих волнениях относительно ношения дорогих украшений.

В 2021 году Ким рассказала о том, что она стала "совершенно другим человеком" после того, как ее ограбили на миллионы во время Парижской недели моды в октябре 2016 года.

Напомним, Дэвид и Виктория Бекхэм развлеклись в компании семьи Месси.

Ранее эксперт по языку тела рассказала, что чувствовал Бекхэм во время интервью о его предпологаемой любовнице.

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